悠遊卡公司淨利成長1191% 遭議員酸

悠遊卡公司日前董事會揭露上半年財務報告，營收和稅後淨利各成長24%和1191%，預期下半年獲利可「樂觀期待」。藍綠議員認為應該和2019年疫情前比較，而非去年同期，「不要騙外行人」。悠遊卡公司表示，公司近10年從未虧損，今年業績與過去10年的獲利情形相較，仍屬佳績。

台北前市長柯文哲卸任前核定悠遊卡公司興櫃案，曾讓現任市長蔣萬安不滿，準備清查。悠遊卡公司興櫃後首度公布財報，今年1至6月營業收入為9.2億元，比去年同期7.4億元成長24%；稅後淨利1.2億元，與去年同期的990萬相較，成長率達1191%。

悠遊卡公司表示，營收及獲利成長主要來自疫情趨緩，各項業務表現均回復至疫情前水準，將持續努力拓展業務，開源節流，符合股東期待。

市議員林延鳳表示，悠遊卡半年稅後淨利1.2億元，只是回歸過往正常水平，主因可能是受惠交通部觀光局推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，下半年還有基北北基桃「都會通」定期票證優惠加持，在各方「搶救」下勢必會回歸2億大關，不足以頌揚為「政績」。

市議員秦慧珠指出，台灣疫情3年，去年非常嚴重，拿今年上半年跟去年相比是騙人，許多國際進出口貿易或經濟指標都是跟2019年疫情前比，跟去年比「廢話，一定成長」，這樣的統計數字不具意義。

悠遊卡公司表示，前2年受疫情影響，無論交通或小額消費上皆受到相當大衝擊，例如公共運輸運量嚴重衰退，加上推出悠遊付投入建置成本，導致獲利情形不佳，但仍未虧損。雖然去年基期低導致今年上半年成長幅度大，但與過去10年的獲利情形相較，仍屬佳績。

而在疫情解封後，悠遊卡、悠遊付的收入都正成長；外國旅客來台旅遊、與銀行合作推出悠遊聯名卡增加，都有助挹注收入，今年下半年獲利應可樂觀期待。