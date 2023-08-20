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北市戶政叫號查詢停擺 下周可恢復

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市資訊局近期調整「愛台北市政雲服務」網站的資源，民眾短期無法上網查詢櫃檯叫號進度。圖為大同區戶政事務所。圖／民政局提供
北市資訊局近期調整「愛台北市政雲服務」網站的資源，民眾短期無法上網查詢櫃檯叫號進度。圖為大同區戶政事務所。圖／民政局提供

北市府「愛台北市政雲服務」網站上路逾10年，供民眾查詢櫃檯叫號進度，節省民眾至公務機關等候時間，但最近該功能停擺，議員更批市府資訊局搶修時程竟要等上1個月。資訊局回應，同仁近日加班搶修，下周即可持續為市民提供服務。

資訊局2011年建「愛台北市政雲服務」網站，集結戶政、地政、區公所、就服處等櫃檯叫號進度查詢，讓民眾辦理業務可挑選適合時間點前往，免於在現場空等耗時，也能紓解公務機關等候人潮。另提供公車動態、垃圾清運等資訊，方便民眾在同一平台掌握相關服務。

議員鍾佩玲近來接獲民眾反映，該網站「戶政櫃檯叫號進度查詢」功能停擺長達一周，公所及戶政事務所先前發現即向資訊局反映，卻得到「處理中」的答案，就連地政事務所也出現同樣狀況。

她說，資訊局稱因舊平台IP回收衍生資安問題需再克服處理，時程需再1個月，不禁直呼「系統轉換會遭遇的問題，難道無法預先知道？」質疑資訊局在系統轉換的前置作業準備不足。

資訊局專門委員蔡秉翰表示，網站近年使用率愈來愈低，例如公車動態，民眾現今多使用App「台北等公車」。資訊局為提高資訊科技應用效率且考量資源分配有效性，7月初即在該網站預告將於31日下線。

蔡秉翰說，民政局戶政、地政等單位仍有「叫號進度查詢」需求，因此資訊局排定7月底才開始移轉，因涉及資安考量，預計8月底完成。鑒於便民使用，同仁近日加班搶修，已於前天順利完成資源移轉，下周起即提供服務。

北市 公車 議員

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