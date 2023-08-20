北市3個月3天坑 強化道路巡查

北市南港路3段47巷、昆陽街60巷交界前天出現長、寬、高深度2公尺深的大坑洞，經連夜搶修，昨天已鋪平，但這是北市3個月來出現第3個「天坑」，且成因都不同，引發市民憂心，盼能全面「總體檢」。市府指出，如發現路面出現裂縫、坑洞或小凹陷，會使用透地雷達確認道路有無孔洞，並利用攝影機巡視各個大型管道。

工務局總工程司李文芳表示，5月19日信義區崇德街新建工程，因開挖地下室，連續壁滲水造成地下水湧入基地，周邊道路沙土被帶走而出現坑洞；7月10日大同區南京西路坑洞，是因汙水管破洞與潮汐影響所致，衛工處以內視鏡巡檢車檢視淡水河沿岸11條汙水管均已正常。

至於南港路坑洞，李文芳分析，南港的東區門戶計畫，許多建案施工中，事發地南港路3段47巷的道路小，水利處在地下設置排水箱涵接側溝的連接管不深，研判與重車來往頻繁有間接關係，使得連接管間出現縫隙，地下水帶走土沙而發生地層下陷。

南港區的天坑位於西新里，里長胡家瑒說，里內現有7個工地施工中，許多大車與重型機具會行經該路段，政府目前未對一般平面道路設有承重限制，許多車輛都是載好載滿，往往造成道路非常大負擔，加上行駛通過會有震動，經年累月恐影響地下管線狀況，市府未來應檢討平面道路的大車承重問題。

胡家瑒提醒，如果道路出現凹陷不要硬是通過，因其地基可能已凹一塊，不知道會不會有未爆彈，所以一定要繞開。新工處應全面檢視凹陷路面，例如有些路面凹了又補、補了又凹，此類危險區應預先防範強化。

李文芳表示，因應3次天坑事件，巡視道路如發現路面出現裂縫、坑洞或小凹陷，研判後會使用透地雷達確認道路有無孔洞，若有土壤流失，透過預判可先避免類似坑洞再發生，新工處將加強定期道路巡查，衛工處利用攝影機巡視各個大型管道，水利處將建置巡視管路、箱涵等機制。