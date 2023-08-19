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台北街頭藝術嘉年華25日登場 松菸化身多重宇宙

中央社／ 台北19日電

2023台北街頭藝術嘉年華將於25至27日登場，松菸將化身「街藝多重宇宙」，集結25組表演藝人及12組手作達人輪番上陣，傳達街頭藝術的豐富精彩面貌。

台北市文化局指出，今年活動以「街藝多重宇宙」為題，在松菸園區中設置4大宇宙場域，依據不同街頭藝人類型推出全能宇宙、街音宇宙及競技宇宙等3大表演舞台，以及「街藝工作坊」無限宇宙。

文化局表示，為加深市民對街頭藝術的參與，並提供街頭藝人相互交流觀摩與精進的機會，安排連續3天的精彩演出，25組表演藝人及12組手作達人輪番上陣，展現街頭藝術的多元精彩面貌。

25日的開幕式，文化局指出，將由「花式扯鈴」前輩黃佳屏、「獨創單腳踢絕技」扯鈴人吳顥中及「國際扯鈴大賽冠軍得主」唐靖淵共同演繹不同世代手中的扯鈴技藝。

文化局表示，今年還邀請擅長獨創招式的劍玉師小螺絲，將傳統童玩幻化成驚奇的雜耍與互動演出；「巴奇先生與水管阿民」將在現場即時「變出」不同形式的樂器，邀請民眾顛覆日常想像與樂器限制，「玩」出音樂的無限樂趣。

此外，還有30年表演經驗的魔術師羅賓、來自澳門世界魔術大賽總冠軍潘兆其、曾於澳洲墨爾本當街頭藝人的偉德魔術，將帶來令人如癡如醉的魔術表演。

文化局指出，街藝嘉年華除了有藝人粉墨登場，工作坊邀請12名街頭藝術手作達人，以「前店後廠」的概念於現場實際教學，限量名額開放線上報名，喜歡動手創作的朋友別錯過。

街藝嘉年華，文化局表示，除了能近距離欣賞街頭藝人的精湛技藝，同時可以漫步在松菸古樸的建物中感受歷史氛圍、參觀文創店家及各種文化展覽，為夏天畫下難忘的句點。

文化局 街頭藝人

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