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漁人碼頭年度盛事 情人節煙火秀27日綻放

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
27日晚上8點鐘淡水漁人碼頭上演情人節主題煙火。圖／新北市漁業處提供
27日晚上8點鐘淡水漁人碼頭上演情人節主題煙火。圖／新北市漁業處提供

8月22日為七夕情人節，新北市漁業處後天晚上6點半起推出情人節限定版光雕水舞展演，27日晚上8點情人節主題煙火登場，隔周日接續上演淡水主題煙火，七夕情人周漁人碼頭情人節限定水舞，讓情侶感受滿滿的浪漫氛圍。

今年漁人碼頭最長15分鐘河上煙火，延續往年用高空煙火帶來現場震撼。首場煙火秀於七夕情人節後的週日(27日)登場，延續情人節浪漫氛圍，以「愛戀漁人」煙火呈現七夕情人節主題，用情侶笑臉、愛心的造型煙火創造獨特亮點。

淡水區漁會表示，夏日夜晚漫步淡水除可欣賞15分鐘主題煙火，每晚6點半起還有光雕水舞秀、情人橋光雕接續展演，小朋友也能免費暢玩幾米溜溜帽遊樂場。

漁業處表示，今年夏季淡水漁人碼頭今起兩天有河海音樂季的原創音樂活動、仲夏繽紛樂煙火則是27日及9月3日登場，港內木棧道商家、淡水魚市及淡水漁人碼頭福容飯店配合仲夏繽紛樂活動，都有推出消費優惠及專案。

新北市漁業處臉書：https://www.facebook.com/ntpcfishery

今年夏季淡水漁人碼頭今起兩天有河海音樂季的原創音樂活動。圖／新北市漁業處提供
今年夏季淡水漁人碼頭今起兩天有河海音樂季的原創音樂活動。圖／新北市漁業處提供

漁人碼頭 情人節 淡水 七夕 煙火秀

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