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北市3個月3度出現「天坑」引憂 市府強化道路巡檢防範

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北南港昨出現天坑，今已搶修完成。圖／胡家瑒提供
台北南港昨出現天坑，今已搶修完成。圖／胡家瑒提供

台北南港昨出現長寬高深度2公尺深的坑洞，經連夜搶修，今已鋪平、通行，然而這是北市第3個「天坑」，引發市民憂心，盼能全面「總體檢」。市府指出，因應近期事件，如發現路面出現裂縫、坑洞或小凹陷，會使用透地雷達確認道路有無孔洞，衛工處利用攝影機巡視各個大型管道，水利處將針對巡視管路、箱涵等建置機制。

北市3個月來出現3個天坑事件，工務局總工程司李文芳說，均為不同原因造成，5月19日信義區崇德街新建工程，因開挖地下室，連續壁滲水造成地下水湧入基地，周邊道路沙土被帶走而出現坑洞；7月10日大同區南京西路坑洞，是因汙水管破洞與潮汐影響所致，衛工處以內視鏡巡檢車檢視淡水河沿岸11條汙水管均已正常。

至於昨日南港區南港路坑洞，李文芳分析在南港的東區門戶計畫，許多建案施工中，事發地南港路47巷的道路小，水利處在地下設置排水箱涵接側溝的連接管不深，研判與重車來往頻繁有間接關係，使得連接管間出現縫隙，地下水帶走土沙而發生地層下陷。

事發地的西新里長胡家瑒說，里內現有7個工地施工中，許多大車與重型機具會行經該路段。他指出，政府目前未對一般平面道路設有承重限制，許多車輛都是載好再滿，往往造成道路非常大負擔，加上行駛通過會有震動，經年累月恐影響地下管線狀況，市府未來應檢討平面道路的大車承重問題。

胡家瑒提醒用路人，如果道路出現凹陷不要硬是通過，因其地基可能已凹一塊，不知道會不會有未爆彈，所以一定要繞開。他建議新工處全面檢視凹陷路面，例如有些路面凹了又補、補了又凹，此類危險區應預先防範強化。

李文芳表示，北市府因應3次天坑事件，巡視道路如發現路面出現裂縫、坑洞或小凹陷，研判後會使用透地雷達確認道路有無孔洞，若有土壤流失，透過預判可先行作業，以避免類似坑洞再發生。工務局新工處將加強定期道路巡查，衛工處利用攝影機巡視各個大型管道，水利處將針對巡視管路、箱涵等建置機制。

台北南港昨出現長寬高深度2公尺深的坑洞。圖／北市府提供
台北南港昨出現長寬高深度2公尺深的坑洞。圖／北市府提供
台北南港昨出現天坑，今已搶修完成。圖／北市府提供
台北南港昨出現天坑，今已搶修完成。圖／北市府提供
事發地的西新里長胡家瑒說，里內現有7個工地施工中，許多大車與重型機具會行經該路段，建議市府未來應檢討平面道路的大車承重問題。圖／胡家瑒提供
事發地的西新里長胡家瑒說，里內現有7個工地施工中，許多大車與重型機具會行經該路段，建議市府未來應檢討平面道路的大車承重問題。圖／胡家瑒提供
台北南港昨出現天坑，今已搶修完成，早上已開放小型車輛通行，大車仍需評估道路強度才能安全開放。圖／工務局提供
台北南港昨出現天坑，今已搶修完成，早上已開放小型車輛通行，大車仍需評估道路強度才能安全開放。圖／工務局提供

天坑 北市 地下水

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