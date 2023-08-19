快訊

北市迪化街商圈傳火警！8層樓建築竄火 濃煙漫天

噁！紐約女議員受訪到一半 竟遭陌生男子偷親秒嚇傻

「還路於民大遊行」前夕公車撞死斑馬線行人 王國材回應了

新北啟動跨街廓都更首案 用地達100平方公尺即可參與

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
汐止大同路3段的跨街廓都更案完工示意圖。圖／新北市都更處提供
汐止大同路3段的跨街廓都更案完工示意圖。圖／新北市都更處提供

新北推動「跨街廓調派都更專案計畫」，讓小巷弄基地開發量能可移至主要幹道地區，提供更多公共設施。第一案是位在汐止大同路3段的跨街廓都更案，從8月24日起公展30天，更新後除改善周邊環境品質，可提供近270坪公共化幼兒園及62坪綠地，服務在地民眾。

該案建築基地位在汐止區大同路3段旁，鄰近汐止五堵火車站，面積4704平方公尺，交通便利、生活機能佳，但現有道路狹窄，現況建物有17戶、屋齡達40年，更新後預計興建1幢3棟地上23層及地下6層的集合式大樓，留設4公尺人行步道及開放空間，提供舒適的步行空間及綠化環境。

都更處表示，該案同時申請都更二箭1.0及2.0政策，提高基準容積，將於更新後的社區內回饋近270坪的室內外空間作為公托使用，預計可收托106名幼童，再配合專案計畫，將於汐止區茄苳路225巷旁捐贈近62坪的住宅區作為綠地，提供附近民眾休憩場所。

新北市都更處長林炳勲表示，新北市府2021年7月公告都更二箭2.0「跨街廓調派都更專案計畫」，要將舊市區巷弄內容積移至主要幹道地區集中開發，並取得密集巷弄內的公共設施，將持續推廣輔導。

林炳勲指出，在輔導過程中蒐集各方建議，考量尋地不易、用地管理及差額找補等問題，滾動檢討並研擬修訂計畫，即將下修調出基地面積規模至100平方公尺，且新增差額代金彈性找補機制，以提高住戶及業者參與誘因。該修訂計畫已於8月18日提送「新北市都市計畫委員會」並獲得支持，最快於今年9月公告實施。

新北推動「跨街廓調派都更專案計畫」，讓小巷弄基地開發量能可移至主要幹道地區，第一案是位在汐止大同路3段的跨街廓都更案。圖／新北市都更處提供
新北推動「跨街廓調派都更專案計畫」，讓小巷弄基地開發量能可移至主要幹道地區，第一案是位在汐止大同路3段的跨街廓都更案。圖／新北市都更處提供

都更 汐止

延伸閱讀

新北公車左轉未停讓行人 8旬翁走斑馬線遭輾車輪下身亡

14年地王豪宅單價創新高！竟排不進新北前十 還輸新巨蛋

強拍少女性愛影片長達9個月 新北恐怖網友遭訴

烏龍罰單好多！新北今年至4月申訴2.3萬件、撤單比例16.3%

相關新聞

新北啟動跨街廓都更首案 用地達100平方公尺即可參與

新北推動「跨街廓調派都更專案計畫」，讓小巷弄基地開發量能可移至主要幹道地區，提供更多公共設施。第一案是位在汐止大同路3段...

快完工！江翠重畫AB區「379巷打通」 到中正商圈有捷徑

新北市江翠北重畫區逐漸發展，人口進駐，但地方居民抱怨不論是DE區還是AB區，都需穿過舊社區狹窄巷子，會車危險。其中板橋中...

悠遊卡興櫃淨利成長1191% 議員反批：怎麼不跟疫情前比

台北市前市長柯文哲，卸任前核定悠遊卡公司興櫃案件，一度讓現任市長蔣萬安不滿，悠遊卡公司也被質疑，財稅淨利年年虧損。悠遊卡...

林口水資中心二期工程進度落後7個月 水利局：加速趕工

新北林口地區人口持續成長，現有交通、民生用水後續處理問題待解決。新北審計處認為，林口水資源回收中心第二期擴建工程流標7次...

北市免排隊線上查戶所叫號進度 北市議員爆停擺近1個月

北市府「愛台北市政雲服務」網站上路逾10年，其櫃檯叫號進度查詢，節省民眾至公務機關等候時間。近來有人發現戶政事務所此功能...

台北市南港天坑搶修完成 今中午12點全面通行

北市南港路3段47巷、昆陽街60巷交界，昨晚出現道路局部塌陷。連夜搶修下，預訂中午12點全面通行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦