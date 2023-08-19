新北啟動跨街廓都更首案 用地達100平方公尺即可參與
新北推動「跨街廓調派都更專案計畫」，讓小巷弄基地開發量能可移至主要幹道地區，提供更多公共設施。第一案是位在汐止大同路3段的跨街廓都更案，從8月24日起公展30天，更新後除改善周邊環境品質，可提供近270坪公共化幼兒園及62坪綠地，服務在地民眾。
該案建築基地位在汐止區大同路3段旁，鄰近汐止五堵火車站，面積4704平方公尺，交通便利、生活機能佳，但現有道路狹窄，現況建物有17戶、屋齡達40年，更新後預計興建1幢3棟地上23層及地下6層的集合式大樓，留設4公尺人行步道及開放空間，提供舒適的步行空間及綠化環境。
都更處表示，該案同時申請都更二箭1.0及2.0政策，提高基準容積，將於更新後的社區內回饋近270坪的室內外空間作為公托使用，預計可收托106名幼童，再配合專案計畫，將於汐止區茄苳路225巷旁捐贈近62坪的住宅區作為綠地，提供附近民眾休憩場所。
新北市都更處長林炳勲表示，新北市府2021年7月公告都更二箭2.0「跨街廓調派都更專案計畫」，要將舊市區巷弄內容積移至主要幹道地區集中開發，並取得密集巷弄內的公共設施，將持續推廣輔導。
林炳勲指出，在輔導過程中蒐集各方建議，考量尋地不易、用地管理及差額找補等問題，滾動檢討並研擬修訂計畫，即將下修調出基地面積規模至100平方公尺，且新增差額代金彈性找補機制，以提高住戶及業者參與誘因。該修訂計畫已於8月18日提送「新北市都市計畫委員會」並獲得支持，最快於今年9月公告實施。
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