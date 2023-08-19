快完工！江翠重畫AB區「379巷打通」 到中正商圈有捷徑

新北市江翠北重畫區逐漸發展，人口進駐，但地方居民抱怨不論是DE區還是AB區，都需穿過舊社區狹窄巷子，會車危險。其中板橋中正路379巷也卡了多年，如今拓寬工程中。有議員表示，救護車、消防車不會被小巷子卡住，代表未來公車也可以進來，將帶動地方發展及交通路網。板橋公所表示，預計9月底前完工。

新北市都更處表示，板二通細計一階已變更為道路用地，由道路開闢機關的板橋公所開闢中。板橋公所表示，因涉及號誌遷移及路燈新設，需由台電排停電期程，整體工程預計9月底前完成。

新北市議員黃淑君表示，中正路379巷打通的案件，直接由新北市政府闢建，案件較特別是，「從綠地變計畫道路」，沒有合法建物還蓋在馬路上的問題，但產權還是需要溝通，因為屬於私人土地，當初溝通時，有跟地主商量，地主們一度感到質疑，因為都更不知道要等多久，但未來若可做到大面積開發，最後可以帶動整個社後地區的開發。

黃淑君說，最後地主們也無償捐出土地，讓新北市府先行闢建道路，未來若周邊基地開發，容移點數戶增加，未來都更條件會相對較好；至今公車無法進到江翠重畫區，是因為沒有大條馬路，通行不便，但若把具指標性意義的275巷、379巷打通後，再配合長江路跟四維路口的鄰近道路打通，就會慢慢帶動周邊的交通路網，這些都需要花時間去說服地主。