悠遊卡興櫃淨利成長1191% 議員反批：怎麼不跟疫情前比

台北市前市長柯文哲，卸任前核定悠遊卡公司興櫃案件，一度讓現任市長蔣萬安不滿，悠遊卡公司也被質疑，財稅淨利年年虧損。悠遊卡公司興櫃後日前首度公布上半年財報，上半年營業收入比去年同期成長24%，稅後淨利成長1191%。不過，藍綠議員認為，應該要跟2019年疫情之前來比，不足以大肆頌揚「政績」。

悠遊卡公司日前舉行董事會，通過上半年財務報告，今年1至6月營業收入為9.2億元，比去年同期7.4億元成長24%。今年1至6月稅後淨利為1.2億元，與去年同期的990萬相較，成長率達1191%。

悠遊卡公司指出，營收及獲利成長主要來自疫情趨緩，各項業務表現均回復至疫情前水準，公司表示將持續努力拓展各項業務，開源節流並善盡企業社會責任，以符合股東期待。

不過台北市議員林延鳳表示，悠遊卡營業收入僅成長24%，稅後淨利卻能成長近12倍，代表去年該公司根本「亂花錢」，恐是因爲推動「悠遊付」回饋、沖繩境外支付等業務成本過高，未見效益，卻反噬其他業務過多營收，導致最終收益低落。

林延鳳說，悠遊卡過往每年稅後淨利都有2億左右成績，是到柯市府第二任後才走衰，如今半年稅後淨利1.2億元，只能被解讀成回歸過往正常水平，其主因還可能是受惠於交通部觀光局所推動之「加速擴大吸引國際觀光客方案」而下半年更有北北基桃「都會通」定期票證優惠加持，在各方「搶救」下勢必會回歸「2億」大關，故此項成長並不足以大肆頌揚為「政績」。

台北市議員秦慧珠指出，去年疫情非常嚴重，台灣疫情3年，去年是大量爆發確診人數的一年，拿今年上半年跟去年相比是騙人，要作比較，應該要跟2019年、疫情之前來比，跟去年比「廢話」、一定成長，這樣的統計數字不具意義，許多國際進出口貿易或經濟指標都是跟疫情前、2019年相比，「不要騙外行人」。

悠遊卡公司表示，110年及111年受到疫情影響，無論是在交通或小額消費上，皆受到相當大衝擊，加上推出悠遊付投入相關建置成本，導致獲利情形不佳。隨然因為去年基期低，以致今年上半年相較去年同期成長幅度大，然今年上半年業績在大環境改善和同仁努力下，仍屬佳績，與過去十年的獲利情形相較，仍屬佳績，預期今年下半年應該也可樂觀期待。