林口水資中心二期工程進度落後7個月 水利局：加速趕工

新北林口地區人口持續成長，現有交通、民生用水後續處理問題待解決。新北審計處認為，林口水資源回收中心第二期擴建工程流標7次，雖在2022年7月決標，但已比預計發包進度落後7個月，認為水利局要盡快推動工程進度。水利局表示，二期工程預計2024年7月完工，已要求承包商盡速趕工。

林口水資源回收中心每日可處理2萬3000噸汙水量，約9萬3千人、3.9萬戶用水量。但林口人口數已突破13萬人，一期水資中心已不敷使用，水利局推動二期工程，完工後每天可多處理1萬3500噸汙水，共計每天處理3萬6500噸汙水，可應付約13萬2000人、5.4萬戶的用水量。

審計處指出，水資中心二期工程流標多次，終於終於在2022年7月決標，經費需6億5965萬元，但距離預計2021年發包的計畫時間，進度已經落後7個月，應盡快推動工程進度。

水利局說明，水資中心第二期工程流標後，市府立即調整預算，但受到疫情與烏俄戰爭影響，人工及營建物料價格大幅上漲及波動，導致流標7次，且預算調整後需報請營建署核定，故招標期程較長。

水利局指出，本工程已順利決標，並在2022年8月2日開工，預計於2024年7月完工，二期擴建工程於施工期間，仍需維持一期水資中心正常營運，增加工程介面及既有管線遷移等困難，目前均已克服，並要求承包商儘速趕工，提升林口地區環境品質。

新北市議員李宇翔表示，不只水資中心，還有汙水下水道，五股觀音坑溪橋也有發生類似事件，都是預算不足、編列預算時沒有增加金額，才會導致廠商投標意願不高導致流標，他呼籲水利局及其他局處，在編列預算或是開標前，應該要搞清楚市場價格，不要開出芭樂價。

新北市議員蔡淑君認為，因為預算法限制，加上缺工缺料問題，各局處工程都是按照原本程序寫計畫、報告，但都是發包流標後才能增加預算，應該要從法源上調整，才能因應缺工缺料問題，也希望水利局在加速進度同時，也要重視工程品質。