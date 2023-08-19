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七夕情人節玫瑰買氣夯 台北花市曝疫後價漲2成關鍵

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
玫瑰朵數隱含各種甜蜜含意，1朵代表「你是唯一」。圖／台北花市提供
玫瑰朵數隱含各種甜蜜含意，1朵代表「你是唯一」。圖／台北花市提供

8月22日七夕情人節即將到來，象徵愛情的玫瑰常是民眾送花首選，近來台北花市買氣夯，光是這周平日5天就銷售1萬3000多把玫瑰，比起去年同期1萬多把增加3成。今年疫情趨緩，各商場於節日前辦活動、民眾送花需求增，加上明年適逢總統立委選舉，帶動玫瑰與相關花卉價格，節前一周的玫瑰均價比去年成長約2成。

台北花市指出，曬浪漫與放閃不能少了玫瑰，花色選擇則可參考星座屬性，再搭配朵數含意。火象牡羊座、獅子座、射手座活力充沛，適合鮮豔熱情的紅玫瑰；水象細膩敏感，推薦粉玫瑰給巨蟹座、天蠍座、雙魚座；土象金牛座、處女座、摩羯座沉穩踏實，可挑淡雅清新的香檳玫瑰；風象水瓶座、雙子座、天秤座理性多變，用白玫瑰襯托其獨特氣質。

常見的玫瑰色系品種包含，翡翠紅與萬年紅、翡翠粉與黛安娜粉、翡翠白及翡翠香檳。另外，玫瑰朵數隱含各種甜蜜含意，1朵代表你是唯一、11朵為一心一意、22朵成雙成對、57朵是吾愛吾妻、99朵則是天長地久。

台北花市分享挑選玫瑰小撇步，花瓣鮮豔無損傷、葉片呈現翠綠狀態為佳；想要拉長觀賞期，含苞玫瑰可讓花朵慢慢綻放；贈情人的花束或拍照用花可選擇較為盛開的玫瑰，看起來漂亮又大氣。

每年七夕的玫瑰交易高峰通常為前一周，今年時間為8月14日至22日，統計14日至18日的實際交易量約1.3萬多把，與去年同期逾1萬把相比，成長約3成，整體供貨量充足穩定。昨天台北花市國產玫瑰批發價，每把20支，價格因著品質、品種、長度、色系不同而有200元至700元不等差異，下周實際花價將視市場需求、到貨狀況會有上下浮動。

台北花市提到，不只玫瑰應景，百合、洋桔梗等花卉也是不錯選擇。民眾可至花市、花店採買，就連南港CITY LINK的「城市花廊」及北部地區部分全聯、家樂福、好市多等賣場通路都有得買花。

8月22日七夕情人節即將到來，象徵愛情的玫瑰常是民眾送花首選。圖／台北花市提供
8月22日七夕情人節即將到來，象徵愛情的玫瑰常是民眾送花首選。圖／台北花市提供
民眾不只可至花市、花店採買玫瑰等各式花卉，就連南港CITY LINK的「城市花廊」及北部地區部分全聯、家樂福、好市多等賣場通路也都有得買。圖／台北花市提供
民眾不只可至花市、花店採買玫瑰等各式花卉，就連南港CITY LINK的「城市花廊」及北部地區部分全聯、家樂福、好市多等賣場通路也都有得買。圖／台北花市提供
台北花市分享選擇玫瑰花色可參考星座屬性，火象牡羊座、獅子座、射手座活力充沛，適合鮮豔熱情的紅玫瑰。圖／台北花市提供
台北花市分享選擇玫瑰花色可參考星座屬性，火象牡羊座、獅子座、射手座活力充沛，適合鮮豔熱情的紅玫瑰。圖／台北花市提供

七夕 情人節

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