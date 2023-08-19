皇冠北海岸線 新推6款套票

皇冠北海岸線套票每年都很受歡迎，今年延續熱門主題推出6款超值套票，以北北基好玩卡交通暢遊一日券包裝野柳地質公園、朱銘美術館門票、中角灣衝浪、金山萬里溫泉體驗及金山在地伴手禮及甜品等。

交通部觀光局北觀處推出6款「台灣好行-716皇冠北海岸線」主題旅遊套票，即日起至8月31日至各通路購買套票享9折優惠。從台北出發使用套票所附交通票證，到淡水轉乘716皇冠北海岸線，於北海岸指定商家出示套票即可兌換相關產品。

6款超值套票包含「野柳經典女王遊」、「北海岸悠遊下午茶」、「中角灣FUN浪一夏」、「朱銘藝文好時光」、「萬金溫泉享樂趣」及「北海岸橘世代樂活遊」，以北北基好玩卡交通暢遊一日券包裝熱門景點及金山在地伴手禮等。

北觀處長方正光說，景點接駁公車從淡水出發，終點站即為野柳地質公園，沿途行經淺水灣、白沙灣、石門婚紗廣場、富貴角燈塔、石門洞、中角灣、朱銘美術館、金山老街、金山萬里溫泉區、國聖埔等站。