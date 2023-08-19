聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡海國小前人行道 民代要求平整

聯合報／ 記者江婉儀李定宇／新北報導
淡海國小正門的新市二路人行道，沒有換新規畫，有安全疑慮。圖／鄭宇恩提供
淡海國小正門的新市二路人行道，沒有換新規畫，有安全疑慮。圖／鄭宇恩提供

距離開學倒數2周，淡水區的淡海國小將迎來首次開學，但校舍工程還在趕工，校門口人行道殘破不堪。市議員鄭宇恩要求開學前要確保人行道平整，提供安全通學環境。新工處表示，會在開學前，將側門人行道更新完成，大門前人行道則會視情況局部更新。

淡海國小正門的人行道沒有更新規畫，崁頂三路的側門沒有完成人行道設計，設施配色、無障礙坡道斜率，以及路口用於引導身障者的警示帶、定位點等，也都未符合新北市新做人行道建議原則。

鄭宇恩表示，以工程經費不足為由，未將校門口人行道換新，補丁新舊不一，不僅影響視覺景觀，現有人行道未採硬底鋪面及透水工法，恐遇雨就會出現沉陷或積水，將影響學童安全。

鄭宇恩說，新市二路上沒有規畫機車停車區，家長接送恐影響到道路使用，更可能出現家長將機車騎上人行道場景，整體規畫欠缺思考。

新工處表示，整體工程加速施工中，會在9月開學前，校區第一階段啟用時，將側門崁頂三路部分破損的人行道更新完成；新市二路營建署設置的人行道經評估後尚屬平整，將視情況局部更新復舊，不會有遇水沉陷或積水問題。

新工處指出，新市二路第一階段家長接送區將於開學前如期完成，第二階段於自立廚房完成後，將有12格車位可提供做為家長區使用，不會因家長接送問題影響交通。

人行道 身障者

延伸閱讀

2周後開學 議員批淡海國小前人行道磁磚殘破不堪

淡水通勤幹道台二線路面不平危險 市議員要求全線刨鋪

淡水公司田溪用太空包防沖刷 如廢棄物被批破壞景觀

淡水廢棄暫置場垃圾水滲入 市議員批比民間還糟

相關新聞

北市3度出現「天坑」！地面坍陷釀2公尺坑洞 南港路3段、昆陽街急封路

台北市再現「天坑」，南港路3段47巷與昆陽街60巷交界今天下午4點多出現路面坍塌，長約2公尺、寬約2公尺、深度約2公尺。市府指出...

循柯文哲借調模式 高中老師留職停薪當里長

39歲北市南港西新里長胡家瑒，本業是新北市新店高中物理老師，近年與鄰里推動老家西新里都市更新，去年二度參選順利就任。他坦...

安坑輕軌整開區 都計審議通過

新店安坑輕軌通車後，周邊幾乎沒有公園綠地，也缺乏停車空間，每日人流量僅5千人次，城鄉局推動都市計畫通盤檢討昨通過，畫設整...

視察萬大線 蔣萬安向陳揆請命增經費

捷運萬大線第一期工程整體施工進度為68%，預計民國116年底完工，台北市長蔣萬安昨向行政院長陳建仁請命，「台北捷運興建整...

淡海國小前人行道 民代要求平整

距離開學倒數2周，淡水區的淡海國小將迎來首次開學，但校舍工程還在趕工，校門口人行道殘破不堪。市議員鄭宇恩要求開學前要確保...

皇冠北海岸線 新推6款套票

皇冠北海岸線套票每年都很受歡迎，今年延續熱門主題推出6款超值套票，以北北基好玩卡交通暢遊一日券包裝野柳地質公園、朱銘美術...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦