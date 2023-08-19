淡海國小前人行道 民代要求平整

距離開學倒數2周，淡水區的淡海國小將迎來首次開學，但校舍工程還在趕工，校門口人行道殘破不堪。市議員鄭宇恩要求開學前要確保人行道平整，提供安全通學環境。新工處表示，會在開學前，將側門人行道更新完成，大門前人行道則會視情況局部更新。

淡海國小正門的人行道沒有更新規畫，崁頂三路的側門沒有完成人行道設計，設施配色、無障礙坡道斜率，以及路口用於引導身障者的警示帶、定位點等，也都未符合新北市新做人行道建議原則。

鄭宇恩表示，以工程經費不足為由，未將校門口人行道換新，補丁新舊不一，不僅影響視覺景觀，現有人行道未採硬底鋪面及透水工法，恐遇雨就會出現沉陷或積水，將影響學童安全。

鄭宇恩說，新市二路上沒有規畫機車停車區，家長接送恐影響到道路使用，更可能出現家長將機車騎上人行道場景，整體規畫欠缺思考。

新工處表示，整體工程加速施工中，會在9月開學前，校區第一階段啟用時，將側門崁頂三路部分破損的人行道更新完成；新市二路營建署設置的人行道經評估後尚屬平整，將視情況局部更新復舊，不會有遇水沉陷或積水問題。

新工處指出，新市二路第一階段家長接送區將於開學前如期完成，第二階段於自立廚房完成後，將有12格車位可提供做為家長區使用，不會因家長接送問題影響交通。