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新北垃圾袋補助 改匯款入帳

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市每年會補助弱勢民眾一年專用垃圾袋費用，今年度起改匯款補助垃圾清除處理費。圖／新北市環保局提供
新北市每年會補助弱勢民眾一年專用垃圾袋費用，今年度起改匯款補助垃圾清除處理費。圖／新北市環保局提供

新北市每年會補助弱勢民眾1年專用垃圾袋費用，往年為12月陸續發放紙本抵價券，但要自己領取，發放率約72%。為避免民眾舟車勞頓，今年度起改匯款補助垃圾清除處理費，昨匯入郵局帳戶，每人補助204元，約13萬人受惠。

環保局表示，新北垃圾清除處理費收費方式從隨水費徵收改為隨袋徵收，2008年開始試辦、2010年起全市推廣。為減輕轄內低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等弱勢民眾的經濟負擔，2011年起發放專用垃圾袋抵價券，至今約135萬人次受惠。

環保局坦言，往年12月陸續發放紙本抵價券，但受補助對象須利用上班時間到清潔隊辦公室或里辦公室領取，受限發放資訊及領取方便性，發放比率約72%。為讓民眾有感及提升發放比率，今年度改用匯款補助垃圾清除處理費，每年補助費用會視前一年的人均做調整。

環保局說，本次補助費用發放期間分兩階段辦理，第一階段為現金匯款作業，若受補助對象的匯款資訊完整，補助款項會直接匯入郵局帳戶，可留意個人帳戶資訊；第二階段為發放現金，針對匯款資訊不完整或因其他原因無法順利入帳者，預計在9月至11月執行，將寄送通知單，再請到各區清潔隊或指定地點領取現金。

環保局提醒，不會主動以電話語音、簡訊方式索取匯款帳戶等個人資料，若遇上述情形或有任何疑義，請先電洽環保局或打165反詐騙專線。

郵局 低收入戶

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