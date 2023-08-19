安坑輕軌整開區 都計審議通過

新店安坑輕軌通車後，周邊幾乎沒有公園綠地，也缺乏停車空間，每日人流量僅5千人次，城鄉局推動都市計畫通盤檢討昨通過，畫設整開區83.39公頃，並留設2.88公頃社福用地，並可取得學校、社福用地、停車場及公園綠地等公共設施約33公頃。議員表示，樂見市府規畫公設用地，盼帶動輕軌的使用量及帶動地方發展。

新北市城鄉局推動「新店都市計畫第三次通盤檢討案」，昨新北都委會審議通過後送內政部審議。配合新店安坑輕軌帶動周邊地區發展需求，城鄉局以TOD規畫理念，陸續檢討沿線農業區整體開發。

新北市城鄉局長黃國峰表示，本次整體開發D、H、I單元，鄰近K7、K6、K4站，總面積共計83.39公頃，亦採區段徵收開發，將可取得學校、社福用地、停車場及公園綠地等公共設施約33.62公頃。而新店B、J單元細部計畫於今年7月通過市都委會審議，預計明年辦理區段徵收作業。

另外，城鄉局在輕軌沿線興建、規畫多處社宅，除了今年底完工的新店民安社宅，可提供194戶，還有民安段、安和段2處基地共386戶，在整開區B、D、H、I單元，總計可增加3.88公頃社福用地，預計可再提供4656戶社宅供民眾居住。

市議員陳乃瑜表示，盤點安坑輕軌周邊，幾乎沒有公園綠地，也缺乏停車空間，樂見這次的通盤檢討，能讓安坑地區增加公園綠地、社福機構、公共設施等，服務民眾並增進居住環境和品質的設施，希望未來能與安坑輕軌的運輸服務做串接，完善地區居住品質，也帶動輕軌的運輸使用量。

市議員陳儀君說，捷運到哪就要開發到哪，地方也很在乎未來發展，她在8月21日會辦參與式預算活動，蒐集在地里長及社區意見反映給市府，樂見計畫通過，希望市府加速辦理，現在安坑輕軌交通流量僅5千人次，要盡快推動地方發展，不能發生輕軌營運虧錢，地方發展跟不上的狀況。