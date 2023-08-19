循柯文哲借調模式 高中老師留職停薪當里長

39歲北市南港西新里長胡家瑒，本業是新北市新店高中物理老師，近年與鄰里推動老家西新里都市更新，去年二度參選順利就任。他坦言，老師兼職里長真的辛苦，為專心服務里民，循前北市長柯文哲從台大醫院借調模式，向學校申請借調，期間因無前例可循，歷時一個多月才成功，成為高中老師留職停薪當里長的成功案例。

新北教育局說，南港區公所來函表示，依北市里鄰長服務要點，里長有協助處理里事義務，校方考量里長推動里政重要地位同意借調。

胡家瑒聊及參選里長契機，是過去在外讀書工作，回頭發現家鄉多年沒改變，加上4年前協助老家都市更新，鄰居因此勸進下帶職參選，盼帶來改變。「人家常說港湖黑壓壓，最黑的地方就是西新里，因為它90%都是工業用地和工業住宅，可說是南港區最落後地方」。

他準備期不長，選舉經費不到5萬元，僅製作文宣和背心，其餘都是網路宣傳，最終以1246票勝過第2名陳東村1060票。

胡家瑒不諱言，如果要兼職也不是不可以，但真的會很辛苦。他去年底就職里長後，為專心打理里上事務，決定留職停薪，向學校申請借調，等待過程內心忐忑不安，仍得在學校繼續上課兼顧里內事務，擔心如果借調不成，補選麻煩外，更會對不起里民，所幸最後成功。

他說，上任後力拚將西新里都市更新及改善里內行人環境，因早期工業用地未做好住宅規畫，行人通行權益和空間不足，多處沒人行道或非常窄。