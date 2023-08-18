為平溪長者健康把關 重聽福利協會聽力篩檢服務

為了協助社區民眾、長者了解自身聽力狀況，重視聽力保健，建立聽力相關正確觀念，透過平溪區公所的媒合，中華民國社區重聽福利協會今(18)日來到平溪的南山社區，為長者們聽力照護把關，免費的聽力保健宣導講座、聽力篩檢、聽語諮詢、聽覺輔具試戴服務，讓不少人都覺得真的很貼心便民。

平溪區區長李天民說，平溪區人口結構是超高齡化，許多長輩的健康也是需要來把關，尤其的聽力的部分，聽力障礙容易衍伸出其他疾病，情緒也會受影響，所以今天中華民國社區重聽福利協會來到平溪為長者進行聽力篩檢，並有後續照護等關心，實在是很感謝。

中華民國社區重聽福利協會簡偉斯表示，聽力照護之預防醫療早期介入，減少社區民眾、長者因聽損產生社交停滯及人際互動不佳的情況，降低長者因聽覺功能退化衍生的憂鬱、失能或失智等問題。及早發現及早治療才是根本之道。

南山里里長林再來說，今天的聽力篩檢服務對於長輩來說真的是有需要，許多長輩聽力已開始衰弱，但卻不願就醫治療，往往會耽誤黃金治療期，協會直接開著聽力車，還有專業人員的解說，讓長者更了解聽力照護的重要性。