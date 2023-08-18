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雙溪機車下鄉考照好便利 美國女婿如願拿到駕照

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
基隆監理站下鄉到雙溪進行筆試和路考，來自美國的女婿艾瑞克來台十年也首度參與機車考照，一次就通過，讓他很高興。 圖／觀天下有線電視提供
基隆監理站下鄉到雙溪進行筆試和路考，來自美國的女婿艾瑞克來台十年也首度參與機車考照，一次就通過，讓他很高興。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區地處偏遠，民眾一般若是要進行機車考照，必須大老遠前往基隆監理站辦理，來回路程就得花上兩個小時，加上筆試和路考，往往要耗掉一天的時間，基隆監理站今(18)日就下鄉到雙溪進行筆試和路考，還有不少新住民朋友報考，來自美國的女婿艾瑞克來台十年也首度參與機車考照，一次就通過，讓他很高興。

基隆監理站為服務偏鄉地區民眾考照需求，今(18)日來到雙溪區的魚行里駐點進行機車考照服務，吸引36位民眾報考，路考前的安全講習和筆試也相當重要，今天考照中一位金髮碧眼的男性特別引人注目，他可是道道地地的新住民，來自美國艾瑞克，來到台灣已經十年，和雙溪的太太住在雙溪好幾年，今年首度參加考照，也是為了在鄉下地區騎車更方便。

雙溪區區長林銚傑說，很感謝基隆監理站今天大老遠來到雙溪為民眾進行機車考照服務，讓民眾省去舟車勞頓，加上雙溪地區新住民朋友不少，監理站現在筆試還能選擇自己熟悉的語言來考試，可說是相當便民。

監理站 基隆 路考

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