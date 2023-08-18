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淡水古博館18「古」怪事特展 分享就贈壓驚護身符

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水古蹟博物館推薦必看《18「古」怪事》特展，遊客個人臉書分享展區或用淡古濾鏡自拍照，可領取特製的「勅令平安紋身貼紙」1組及平安牛奶1瓶。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水古蹟博物館推薦必看《18「古」怪事》特展，遊客個人臉書分享展區或用淡古濾鏡自拍照，可領取特製的「勅令平安紋身貼紙」1組及平安牛奶1瓶。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆7月到，配合傳統民俗月，淡水古蹟博物館推薦必看《18「古」怪事》特展，展覽收錄有關淡水古蹟的18件怪奇故事，包括鬼火飄飄、半夜響鈴、地牢鬧鬼、白色鬼屋等等，館方更特別在八月底的2個周末六日，推出勅令平安，淡古小怪駕到活動，遊客只要在入館前用個人臉書分享展區或用淡古濾鏡自拍照，即可領取特製的「勅令平安紋身貼紙」1組及平安牛奶1瓶。

淡古館長黃麗鈴表示，《18「古」怪事》內容改編自調查研究、台灣日日新報、五十會、臺關等淡水稅關雜誌，還有口述歷史及鄉野傳說等史料，其中「紅城徹夜未眠」展區，故事描述紅毛城的辦公室電話，在半夜突然鈴聲大作，嚇壞當時值班的館員，而事發現場就在淡水紅毛城遊客中心旁的辦公室。

今年是新北市立淡水古蹟博物館成立18周年，而遊客中心也特別同步搭配農曆7月的「勅令平安！淡古小怪駕到！」活動，在個人FB或IG的限時動態發布與手拿牌「壓壓驚電話」的合照，並標註淡古帳號，即可領取「壓壓驚點心」，讓來參展的民眾不僅能夠體驗民俗鬼月活動，還可以藉此了解淡水古蹟的鄉野傳說故事，增添不少趣味。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

古蹟博物館 淡水

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