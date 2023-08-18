新北補助垃圾袋費改匯款 今「每人發204元」13萬人受惠

新北市每年會補助弱勢民眾一年專用垃圾袋費用，往年為12月陸續發放紙本抵價券，需自行利用上班時間到清潔隊辦公室或里辦公室領取，受限方便性，發放比率約72%。為避免民眾舟車勞頓，今年度起改匯款補助垃圾清除處理費，費用也在今天匯入受補助對象的郵局帳戶，今年每人補助金額為204元，預估約13萬人受惠。

新北市環保局表示，新北垃圾清除處理費收費方式由隨水費徵收，改為隨袋徵收，自2008年開始試辦、2010年起全市推廣，為減輕轄內低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等弱勢民眾的經濟負擔，自2011年起發放專用垃圾袋抵價券，至今約135萬人次受惠。

環保局坦言，往年12月陸續發放紙本抵價券，但受補助對象須利用上班時間到清潔隊辦公室或里辦公室領取，受限發放資訊及領取方便性，發放比率約72%，為讓民眾有感及提升發放比率，今年度改用匯款補助垃圾清除處理費，今年每人補助金額為204元，每年補助費用會視前一年的人均做調整，今天已將費用匯入受補助對象的郵局帳戶。

環保局說明，本次補助費用發放期間分兩階段辦理，第一階段為現金匯款作業，若受補助對象的匯款資訊完整，補助款項會直接匯入郵局帳戶，可留意個人帳戶資訊；第二階段為發放現金，針對匯款資訊不完整或因其他原因無法順利入帳者，預計在9月至11月執行，將寄送通知單，再請到各區清潔隊或指定地點領取現金。