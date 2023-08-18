高中老師胡家瑒循柯文哲借調模式 如願留停當北市里長

39歲北市南港西新里長胡家瑒，本業是新北市新店高中物理老師，近年與鄰里推動老家西新里都市更新，去年二度參選順利就任。他坦言老師兼職里長真的辛苦，為專心服務里民，循北市市長柯文哲借調模式，向學校申請借調，期間因無前例可循一度卡關，如今成功借調，成為高中老師留職停薪當里長的成功案例。

胡家瑒今年39歲，畢業於南港國中（現為南港高中國中部）、師大附中、師大物理系且為台大物理研究所碩士；2009年投入教職，先後在新北市桃子腳國中、竹圍高中服務，第3間學校新店高中則約8年，擔任物理老師迄今近15年，月薪5萬多元，與妻育有2個女兒，現與雙親同住在西新里老家。

「人家常說港湖黑壓壓，最黑的地方就是西新里，因為它90%都是工業用地和工業住宅，可說是南港區最落後地方。」胡家瑒聊及參選里長契機，是過去在外讀書工作，回頭發現家鄉多年沒改變，加上4年前協助老家都市更新，鄰居因此勸進下帶職參選，盼帶來改變。

胡家瑒坦言，老婆不太支持他參選，畢竟里長工作不固定，常常臨時接到電話要處理里務，加上是無給職，沒薪水、沒年終、沒年資，根本沒有保障。即使每月里事務費有5萬元，還得運用得當，精打細算每筆活動費用、紅白包等各項支出，不然還可能要倒貼。

2020年前里長邱碧珠病逝，2021年依法補選，胡家瑒此次臨時決定參選，準備不足，以320票敗給「代妻出征」邱碧珠丈夫陳東村的676票。他去年捲土重來，原希望自己先前參加補能拋磚引玉，吸引里內青年投入為民服務，直至登記最後一天下午仍無動靜，最後更是鄰居來電關切，才趕緊決定登記參選。

「我想要進行一個社會實驗，亂選也選得上，代表西新里民是真的想改變，自己也就願意貢獻生命與大家一起努力」，胡家瑒準備期不長，選舉經費不到5萬元，僅製作文宣和背心，其餘都是網路宣傳，最終以1246票勝過第2名陳東村1060票。他直呼蠻意外，因為西新里屬於老舊社區，能當選代表想改變的力量多。

「但是教師身分特殊，能否兼職一直以來都蠻模糊」，胡家瑒不諱言，如果要兼職也不是不可以，但真的會很辛苦。他去年底就職里長後，為專心打理里上事務，決定留職停薪，向學校申請借調，歷經一個多月才順利成功。

胡家瑒直言等待過程，內心忐忑不安且煎熬，仍得在學校繼續上課兼顧里內事務，「一邊做里長、一邊當老師是蠻辛苦的」，也擔心如果借調不成，補選麻煩之外，更會對不起里民，所幸最後依「公立各級學校專任教師兼職處理原則」適用。

「這是難得的人生經驗」，胡家瑒希望能作為學生身體力行的示範，鼓勵他們在能力範圍內，可以挑戰做不一樣的事情。他不後悔參選里長，有信心4年任期可以將想做的事做好。

他本身是都更諮商師、危老推動師，上任後主推兩大方向，力拚將西新里都市更新，因其自家是南港產專區公寓住宅案件進度最快第一名，盼藉由外溢效應，擴散至整個鄰里能有全新面貌；其次是改善里內行人環境，因早期工業用地未做好住宅規畫，行人通行權益和空間不足，多處沒人行道或非常窄。