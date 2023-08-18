士林、大同請注意 北市登革熱疫情升溫里長超前部署

登革熱疫情升溫，北市昨新增5例境外移入個案，許多里長都主動防堵疫情，也建議衛生局應針對防疫熱區，排專業團隊進駐協助宣導防治，甚至開疫情記者會，衛生局表示，登革熱是環境、社區病，防治重點是要從鄰里社區孳生源清除，包含積水容器清理，若疫情有升溫現象，也會擴大層級，增加防範措施。

衛生局統計，北市今年累計登革熱確診病例22例，含1例本土病例及21例境外移入，境外移入來源國分別為泰國6例、馬來西亞5例、印尼3例、馬爾地夫及菲律賓各2例、孟加拉、印度及越南各1例。

昨新增5名境外移入病例分別居住於士林區、北投區、大安區，士林區義信里長許立丕表示，士林、大同疫情較嚴重，他要求市場內攤販每天打烊都要把不要的保麗龍丟掉，不可丟在一旁，每天都親自到市場查看，違規就開單 ，特別再周一拜一市場休市和環保局大清消，也會請志工和鄰長對里內再清消。

許力丕建議，目前文宣、防範措施都是他自己上網查資料在製作文宣公告，衛生局對於防疫應更積極，除了協助宣導，針對比較嚴重的疫區，安排專業團隊進駐，協助觀念防治、清消。

文山區興昌里長吳融昊也說，若疫情真的有升溫現象，市府應比照新冠肺炎疫情開記者會，讓民眾掌握疫情發展，讓民眾重視登革熱的嚴重性，提升防範意識。

衛生局疾病管制科長張惠美表示，登革熱是環境、社區病，防治重點是要從鄰里社區孳生源清除，包含積水容器清理，目前請鄰里宣導讓民眾警覺，主動將住家可能病媒蚊容器清洗，若地方上出現疫情，公部門也會互相合作，號召社區清洗孳生源，若疫情升溫出現感染群聚，需要動員更多公部門協助或經費整合，市府也會開緊急會議。