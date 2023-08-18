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烏龍罰單多！新北撤單率高 議員：執法應謹慎

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

烏龍罰單屢見不鮮，新北市交通局統計，2022年申訴7萬7330件、撤單1萬2335件；2023年截至4月底，申訴2萬3013件、撤單3759件，撤單比率16%。議員指，警方錯誤舉報比率高，執法應更謹慎。

新北市裁決處長李忠台說明，違規樣態主要為違規停車（含臨時停車）、未打方向燈、未繳納高速公路通行費與停車費，主要撤銷原因包含非屬道路範圍停車、接送行動不便者停車從寬處理、深夜時段停車以勸導代替處罰、短時間密集舉發併案處罰、未合法送達通行費與停車費催繳通知書，經車主向裁決處申訴，舉發機關查證後，裁決處撤銷案件。

資料顯示，2020至2022年度新北舉發交通違規案件數分別273萬、239萬及241萬餘件，其中可歸責於員警舉發錯誤的交通違規遭撤銷案分別119、612及585件。2022年較2021年減少27件，但新店、汐止及林口等3個警分局錯誤舉發案件數連2年增加。

新北市議員黃淑君表示，警察執法應有公信力，從審計報告及交通事件裁決處報告中可見，警方錯誤舉報比率偏高，執法應謹慎，以確保民眾權益。

新北市交通大隊回應，新北交通違規檢舉數量龐大且具時效性，員警審核案件時，可能有少數疏漏情形，將持續要求員警舉發交通違規應落實相關規定。

交通違規 停車費

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