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打造幼兒幸福園地 新北投入1.1億推幼教政策

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜（右四）宣布投入1.1億推幼教政策，讓每個孩子都能獲得最好照顧。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜（右四）宣布投入1.1億推幼教政策，讓每個孩子都能獲得最好照顧。記者葉德正／攝影

新北市公私立幼兒園數1140家，幼生數逾9萬人是全國最多，市長侯友宜昨宣布投入1.1億推幼兒教育政策，包括教保人員完成特教研習補助加碼、補助公私立園所強化教學環境及設備。綠營民代質疑，選舉到了才大張旗鼓宣傳政策，藍營議員說，侯市長一向重視教育，增加預算值得鼓勵。

侯友宜昨天主持新北市公私立幼兒園園長、主任會議，他說，老師、園長、主任扛起責任為孩子付出，還要兼顧行政與家長溝通，希望透過經費協助，營造新北市成為幼教幸福園地。

新北市教育局長張明文說，特教研習加碼補助部分，新北市每年補助6000萬在幼兒園特教資源，為鼓勵各私立幼兒園收托特殊教育需求幼生，提升教保人員專業知能，有收托特教生的私幼教保人員完成初階研習，補助從2000元提高至3000元，進階研習補助從3000元提高至5000元。

另為維護及提升幼兒園環境設備，新北也將投注超過4000萬改善公私立園所環境及設備，包含協助裝設及更新監視器安全相關設備，並改善兒童遊具及老舊設備。

張明文也說，112學年度將補助1000萬元經費，推動園園有社群，新北目前推動六大專業發展社群，透過交流提升教保服務人員的專業素養，提供更優質的教育環境。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，特教師協助一名幼生心力可能超越10名一般生，此次挹注經費不純然是金錢上鼓勵，更是精神支持。新北市幼兒教保發展協會理事長江束也說，特教補助目前只有雙北有，透過這次加碼，可讓老師獲得更多尊重及實質鼓勵。

民進黨市議員李宇翔說，增加幼教資源、為老師增加福利，本來就是該做的事，侯友宜在新北市當多年副市長、市長，現在接近選舉，才想到要加碼補助，分明是政策買票。國民黨市議員江怡臻表示，新北人口多，在有限預算下，市府用心增加教育預算，值得鼓勵。

幼兒園 幼教

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