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守護行人晨間安全 北市清晨號誌調整三色運作

中央社／ 台北17日電

北市交通管制工程處今天表示，清晨時段行人事故多，已檢討調整全市主次要幹道、巷弄等351處路口，號誌將從凌晨5至7時，由閃光燈調整為三色運作；學校周邊開學時一併調整。

北市交工處以新聞稿表示，經統計分析，清晨期間為行人多事故時段，行人事故嚴重性較高，為增進行人晨間外出交通安全，已檢討調整全市主次要幹道、巷弄351處路口號誌，清晨5至7時由閃光改為三色運作。

交工處指出，學校周圍62處路口將於學校開學時一併調整，全市總計調整413處路口。

交工處提醒，清晨時段車流量少，車速快，加上天色昏暗，駕駛人應依道路速限行駛、注意車前路況，行經行穿線時應減速慢行；行人行經路口時，注意左右來車、確實遵循號誌燈號等。

北市 交通管制

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