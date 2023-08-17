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北市延慧書庫10週年 15顆廢電池免費換好書

中央社／ 台北17日電

北市環保局民國102年成立「延慧書庫」，今年滿10週年，推出15顆廢電池免費換好書活動，環保局歡迎民眾來北市府1樓中庭尋寶，一起透過二手書再利用實踐綠色生活。

北市環保局長吳盛忠今天表示，為延續書籍生命，特別在102年成立了全國首創的「延慧書庫」，今年正逢成立10週年，到今年6月已有近5萬人次參與，兌換或贈送書籍達47萬餘冊，成果逐年成長。

環保局指出，今明兩天上午10時至下午4時，在市政府1樓中庭舉辦「延慧十年、讓愛延續」兌書活動，民眾只要攜帶相關證件或15顆以上電池，現場好書即可免費兌換帶回家。

環保局並說，除了實體書庫，環保局也成立了「延慧書庫雲端平台」，提供民眾及學生進行線上申請，省時也省力，歡迎民眾一起透過二手書的再利用實踐綠色生活，為永續發展貢獻心力。

北市 吳盛忠 環保局長

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