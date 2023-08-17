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交通部將納TPASS通勤月票列一般預算 北市：樂觀其成

中央社／ 台北17日電
北市交通局表示，交通部長王國材今天指出，TPASS通勤月票成效好，將於特別預算期滿後，編列一般預算繼續支應，北市樂觀其成。圖／聯合報系資料照
北市交通局表示，交通部長王國材今天指出，TPASS通勤月票成效好，將於特別預算期滿後，編列一般預算繼續支應，北市樂觀其成。圖／聯合報系資料照

北市交通局表示，交通部長王國材今天指出，TPASS通勤月票成效好，將於特別預算期滿後，編列一般預算繼續支應，北市樂觀其成；基北北桃月票上線48天已販售85萬張。

北市交通局以新聞稿表示，交通部長王國財今天於行政院會後記者會說明，通勤月票發行成效良好，將於特別預算期滿後，編列一般預算繼續支應。

交通局說樂觀其成，感謝中央採納地方共同意見，而通勤月票除需克服技術整合問題外，最大問題便是經費來源，技術部分北市已提供先前推動雙北1280定期票經驗供參考，經費部分仍有賴中央支持。

交通局指出，基北北桃1200都會通定期票，是將1280定期票降價至1200元，使用範圍擴大至基隆、桃園，納入台鐵、國道/公路客運及桃捷等跨境運具，因此「都會通」整體購買人數肯定會超過買1280定期票的人數。

交通局表示，為使運輸業者順利拿到應得票收，除中央撥付新台幣5億元（占中央補助金額約26%）外，基北北桃4市撥付9億（為4市補貼金額的70%）款項至「都會通」專戶，確保後續運作無虞。

交通局並表示，仍希望中央加速核撥補貼款，並編列預算協助客運業者招募人力、解決國道客運司機缺員問題，讓民眾都上得了車；此外還有台鐵專用通道排隊問題等，希望一起改善，共同拚大眾運輸使用率。

交通局並統計，「都會通」上線48天，截至16日已販售85萬張，經統計第1個月含續購共販售約57.7萬張，第2個月迄今已販售約27.3萬張。

在使用次數方面，所有運具共計5096萬人次，民眾主要用於捷運約2377萬人次（46.7%）、其次市區公車約1804萬人次（35.4%）、台鐵約283萬人次（5.6%）、國道客運約283萬人次（5.6%）、YouBike約203萬人次（4.0%）、桃捷約117萬人次（2.3%）及輕軌約29萬人次（0.6%）。

國道客運 北市 王國材 TPASS 交通部長

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