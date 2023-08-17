貢寮福隆社區資收日搭配共餐 運動兼吃飯話家常

每個月的第三個星期四是貢寮區福隆里黃金資收站的回收日，資收結束還搭配共餐，讓長者齊聚一堂，今(17)日貢寮區區長柯建輝和公所團隊就到現場與長輩共餐話家常，也協助據點進行長者的健康測量與紀錄，提醒長輩們關注自身的血壓、心跳等健康指數。

在福隆活動中心前，滿山滿谷的保特瓶，玻璃製品等等回收物，今天是福隆里一個月一次的資收日，也因為一個月只有一次，所以累積的量也比較多，不論是志工或是婆婆媽媽們大家一起分門別類，最後再由清潔隊清運走。

福隆社區發展協會理事長魏高美玉表示，資源回收結束後，便是銀髮共餐，也是長輩們最期待的一個月一次的午餐約會，由志工掌廚，簡單幾個家常料理端上桌，讓長輩們都吃得津津有味。

貢寮區區長柯建輝也到場關心共餐情況，也和長輩一起用餐話家常，區長說很開心看到福隆社區很團結，大家各司其職，更把社區長輩照顧的很好，也希望這共餐據點可以穩定發展。