瑞芳爪峰親水步道好美 里長栽種滿滿花卉盛開中

瑞芳區連接爪峰里和新峰里的基隆河親水步道，這幾年由地方里長和志工的用心維護下，步道周邊景觀很不錯，里長簡明慧更自掏腰包在沿線都種滿花卉，有荷花、紫薇、仙丹等等，讓親水步道有更多顏色點綴得好美。

每天早上和晚上都有不少民眾在爪峰的親水步道散步健走，雖然短短不到五百公尺的距離，有地方用心栽種的花草，讓景觀提升不少，像是荷花、睡蓮、仙丹、紫薇等等，都是里長用心經營的成果。

爪峰里里長簡明慧說，這條親水步道環境優美，但周邊綠美化都需要苦心經營，才有現在看到的成果，也盼來此的民眾發揮公德心，一起維護這裡的環境。許多花卉也是比較少見的品種，希望大家都來這裡散步賞花。

民眾也紛紛表示，里長簡明慧為了讓親水步道環境更好，親力親為種植顏色鮮豔的花卉，現在正值花開期，走在步道上頭就可以賞花非常療癒，也希望大家來這邊可以一起維護步道周邊環境。