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汐止現場徵才求職者多 900個工作機會媒合率近四成

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市現場徵才活動，26家廠商提供超過900個工作機會，收到的履歷有195份，媒合率39.5將近四成。圖／觀天下有線電視提供
新北市現場徵才活動，26家廠商提供超過900個工作機會，收到的履歷有195份，媒合率39.5將近四成。圖／觀天下有線電視提供

新北市現場徵才活動，今(17)日在汐止行政中心11樓舉行，時間還沒到，就有不少找工作的人，提前到場填履歷，當天26家廠商提供超過900個工作機會，共有203人參加，收到的履歷有195份，媒合率39.5將近四成。

汐止就業服務站長林家右表示，新北市政府勞工局就業服務處每個月都會在不同地點舉辦大大小小的徵才活動，目的就是讓市民能就業順利，成功找到想要的工作，今天人潮蠻踴躍的，因為今天活動是上午10點才開始，9點半就陸續有民眾到場填寫履歷表，準備跟廠商做一對一的面談。

這次有飯店、餐飲、科技業等，提供多元職缺，民眾來現場先填履歷，接著看看有什麼適合的職缺，現場就可以面試，對於可以就近找工作，民眾認為很方便，而趁著人多，新北市稅捐處也現場擺攤做稅務宣導，包括買東西要記得索取統一發票等等。

北市稅捐處汐止分處股長秦美蘭指出，很高興利用就服徵才活動辦理租稅宣導，提醒各位民眾11月份地價稅即將開徵，如果有優惠稅率或符合減免條件，請於9/22前提出申請。

當天求職人潮不少，現場釋出的職缺也很多元，幫助社會新鮮人、中高齡或是失業的人找到適合自己的工作，這次新北市現場徵才活動汐止場，共有203人參加，收到的履歷有195份，媒合率39.5將近四成。

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