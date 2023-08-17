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萬里低窪路段易淹水 排水溝加大終改善排水

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區加投27-2號附近的民宅前的道路積淹水的問題，市議員廖先翔與公所也再度來到現場視察，關心完工後的排水狀況。圖／紅樹林有線電視提供
萬里區加投27-2號附近的民宅前的道路積淹水的問題，市議員廖先翔與公所也再度來到現場視察，關心完工後的排水狀況。圖／紅樹林有線電視提供

萬里區加投27-2號附近的民宅前的道路，只要雨下大一點就會發生積淹水的問題，用路危險大提升，為改善這個狀況，市議員廖先翔協助爭取經費施作工程，將排水溝加大增加排水量，近來改善完成，市議員廖先翔與公所也再度來到現場視察，關心完工後的排水狀況。

萬里區公所主秘許明富指出，感謝市議員廖先翔協助爭取經費，由萬里區公所進場施工，將加投27-2號前全長大約160公尺的排水管線加大加寬，由原本的寬30公分、深35公分，加大為寬50公分、深度50公分的排水容量，施工完成後可望讓排水更順暢、改善路面積淹水的問題。

市議員廖先翔表示，完工後實地來到現場看看排水溝的水流流動狀況，加寬、加深的排水溝，水流順暢，加以趁著這次的排水改善，公所也將原排水溝內管線遷移至排水溝外，讓排水更加無障礙，期待透過排水的改善，讓多雨的萬里，用路人在用路時不會因為積淹水而發生交通事故，附近的居民生活品質也大大提升。

排水溝 萬里 議員 廖先翔 淹水

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