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分享豐收喜悅 金山公所送甘藷關懷低收獨老

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山公所分享在地農特產豐收的喜悅，特別準備1箱5台斤的紅心地瓜，讓每位弱勢民眾都能品嘗到當季最鮮甜的美味。圖／紅樹林有線電視提供
金山公所分享在地農特產豐收的喜悅，特別準備1箱5台斤的紅心地瓜，讓每位弱勢民眾都能品嘗到當季最鮮甜的美味。圖／紅樹林有線電視提供

每年8、9月是金山甘藷最甜美的產季，今年氣候好甘藷也長得相當好，可以說是豐收的一年，為了要關懷區內列冊關懷獨居長輩26位及低收入戶156戶，減輕獨居長輩和弱勢家庭生活負擔，金山公所分享在地農特產豐收的喜悅，特別準備1箱5台斤的紅心地瓜，讓每位弱勢民眾都能品嘗到當季最鮮甜的美味。

金山區長劉昌松指出，公所為了讓弱勢民眾可以吃得營養健康，配合金山甘藷產季，近日陸續將地瓜分送區內的獨居長輩，另外，後續也將媒合其他愛心團體讓符合資格的低收入戶攜帶通知單領取地瓜，希望收到的家庭都能感到金山甘藷的甜蜜專屬滋味。

截至今年7月份，金山區65歲以上長輩人數共有3,947人，老年人口比率19.3%，隨著人口不斷老化，公所也期待透過里、鄰長及衛生單位的通報，加強區內列冊獨居長輩的關懷訪視每個月1次、電話問安每個月4次或送餐服務等，要用實際的行動共同守護長者，將溫暖傳遞金山每一個角落。

金山 長輩 獨居 老年人口 低收入戶 愛心

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