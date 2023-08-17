俄烏衝突、兩岸關係 新北讓5萬備役役男 培訓備援戰力

國際俄烏衝突持續，兩岸關係也處緊張情勢。新北市府今辦「替代役備役役男演訓召集」，現場300多位退役替代役男參訓，今年演訓重點為EMT緊急救護課程。民政局長柯慶忠表示，新北列管備役役男近5萬人，當緊急危害發生時，都應當成為備援即戰力，成為國軍及警消外的重要力量。另未來民安演習也計畫納入替代役備役人力動員。

「替代役備役役男演訓召集」今在三重綜合體育館展開，演訓找來雙和醫院急診醫師徐嘉鴻擔任講師，主題包括檢傷分類、外傷處置，到災難創傷的調適，透過案例說明、實務操作講解與演練，協助備役役男融會貫通緊急事故現場應變措施。

現場一名首次參加的29歲役男段會緣提問，「如果身在事故現場，面對大量傷患時，要如何進行檢傷分類及應變？」對此，徐嘉鴻表示，大量傷患應變機制是以有限人力、資源，在最短時間內救治最多病人，救護人員現場都會先進行「初級檢傷分類」，像評估能否行走、是否有呼吸、脈搏、能否聽從指令等，再加以區分紅色（T1）極危險、黃色（T2）危險、綠色（T3）輕傷及黑色（T4）死亡等，4大後送救治優先順序。

徐嘉鴻提醒，倘若人正好在事故現場，務必確保自身安全，不可干擾大量傷患作業程序的進行，狀況許可時，再依照救護人員的指示提供協助，現場救護人員會快速檢傷、重複評估，並照優先順序轉送傷患，以把握黃金救命時間，降低後續可能引發的傷害。