花博廊帶大同大學挺生大樓都審過關 委員：綠能少太可惜

位於台北市中山北路上的大同大學，將斥資15億元在西北角蓋一棟全新「挺生大樓」，將緊鄰圓山花博公園，北市都審大會今審議此案，不過因大樓街角將銜接花博公園及圓山線性公園為重要節點，目前配置僅機電設備，委員建議評估應多一點規畫否則太可惜；另外，也有委員認為大樓應設更多太陽光電板，有委員直言，現在南部田地很多變太陽能板，台北市沒有做一些事情，真的太可惜了。

開發單位表示，目前已經在頂樓四分之一設置太陽光電板設施，有信心會蓋成一棟「會呼吸的房子」，委員建議增設太陽光電部分，會再努力，經過都審大會討論後，本案修正後通過。

大同大學挺生大樓規畫興建為地上8層、地下2層建築，將採綠建築工法，預計2026年完工。開發單位規畫為智慧型多功能教室、國際會議廳、羽球及籃球場，另外還有咖啡廳、書店、育成廠商等皆可望進駐，將與花博公園形成綠色廊帶，學術能量串起內湖科技園區，讓師生享有更完善的學習和活動空間。

今天都審大會，有委員提到，新大樓未來緊鄰民族西路將會很漂亮，認為應該鋪設多一點太陽能板，但似乎沒有這麼做，尤其現在南部田地很多變成太陽能板，台北市沒有做一些事情，尤其新大樓這麼好的屋頂，沒有做到滿出來的太陽能板真的太可惜，應該以台北市邁向低碳城市想法，多一點規畫。

開發單位則回應，目前已經在新大樓屋頂規畫施作施作四分之一的太陽能板，考量地點是靠南邊，比較沒有太陽光的遮擋，目前該案法規上不需要申請為綠建築，但「有信心是一個有呼吸的房子」。

另外，也有委員認為西北側臨花博的3百平方公尺開放空間街角廣場，目前規畫有點「太小氣」，加上周邊有停車場，應該多一點植栽等優化設計，否則會變成沒有「停留」的功能，應該多一點規畫，否則相當可惜。