貢寮海祭9月15日登場 多彩螢光風格打造限定拍照打卡裝置

2023新北市貢寮國際海洋音樂祭將於9月15日至17日在福隆海水浴場登場，今年活動現場以多彩螢光風格為設計主軸，有繽紛彩幕舞台及螢光主題互動攤位，還有大型變形蟲帳篷及貢寮漁村場景藝術打卡點，讓前來參與貢寮海祭的民眾可以拍出期間限定美照。

新北市觀旅局表示，此次特別邀請螢光彩繪藝術家—宋文凱為小舞台設計，以曼陀羅、生命之花和幾何圖形為主題，使用萊卡布幕結合裁縫及竹編創作，搭配螢光顏料及噴繪，象徵生生不息的創作能量，民眾在白天可以欣賞鮮豔的彩繪藝術，晚間則幻化成螢光圖騰呈現奇幻的視覺效果。

另外，現場還有以螢光為主題的塗鴉互動攤位，讓民眾隨心所欲進行螢光創作或將環保螢光彩繪塗至身上，一起成為沙灘上最炫目的亮點，嗨翻海祭。

觀旅局指出，今年海祭更與擅長戶外生活體驗的「玩野祭」合作，打造13米寬、特殊多變化形狀的變形蟲帳篷，搭配彩色豆腐燈的擺設，兼具功能性與藝術性，同時也讓民眾發掘有別以往的戶外生活體驗，欣賞多樣音樂型態，更演繹出獨立音樂不設限的精神。進入沙灘會場前的彩虹橋下燈架也特別以海浪主視覺結合漁網藝術裝飾，打造貢寮漁村主題場景，形成海祭限定拍照打卡景點。