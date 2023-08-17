快訊

台積電已組2奈米任務團隊 調動800人首次南北同步

夏威夷野火竟讓教育程度下跌？隱藏損失比重建費更慘痛

群創處長偷吃3人妻！科技圈揭「導火線」傳小三老公抓狂找黑道處理

貢寮海祭9月15日登場 多彩螢光風格打造限定拍照打卡裝置

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
2023貢寮海祭現場將以多彩螢光風格為設計主軸，有繽紛彩幕舞台及螢光主題互動攤位，還有大型變形蟲帳篷及貢寮漁村場景藝術打卡點。圖為2019資料照。圖／新北市觀旅局提供
2023貢寮海祭現場將以多彩螢光風格為設計主軸，有繽紛彩幕舞台及螢光主題互動攤位，還有大型變形蟲帳篷及貢寮漁村場景藝術打卡點。圖為2019資料照。圖／新北市觀旅局提供

2023新北市貢寮國際海洋音樂祭將於9月15日至17日在福隆海水浴場登場，今年活動現場以多彩螢光風格為設計主軸，有繽紛彩幕舞台及螢光主題互動攤位，還有大型變形蟲帳篷及貢寮漁村場景藝術打卡點，讓前來參與貢寮海祭的民眾可以拍出期間限定美照。

新北市觀旅局表示，此次特別邀請螢光彩繪藝術家—宋文凱為小舞台設計，以曼陀羅、生命之花和幾何圖形為主題，使用萊卡布幕結合裁縫及竹編創作，搭配螢光顏料及噴繪，象徵生生不息的創作能量，民眾在白天可以欣賞鮮豔的彩繪藝術，晚間則幻化成螢光圖騰呈現奇幻的視覺效果。

另外，現場還有以螢光為主題的塗鴉互動攤位，讓民眾隨心所欲進行螢光創作或將環保螢光彩繪塗至身上，一起成為沙灘上最炫目的亮點，嗨翻海祭。

觀旅局指出，今年海祭更與擅長戶外生活體驗的「玩野祭」合作，打造13米寬、特殊多變化形狀的變形蟲帳篷，搭配彩色豆腐燈的擺設，兼具功能性與藝術性，同時也讓民眾發掘有別以往的戶外生活體驗，欣賞多樣音樂型態，更演繹出獨立音樂不設限的精神。進入沙灘會場前的彩虹橋下燈架也特別以海浪主視覺結合漁網藝術裝飾，打造貢寮漁村主題場景，形成海祭限定拍照打卡景點。

延伸閱讀

當代藝術搞鬼 當藝術遇上靈媒 跨界合作可跨越陰陽？

貢寮農民集結陳情抗議 批田寮洋三圳工程造成欠收

大武崙沙灘離岸流1天釀3死 宜蘭陡降灘更恐怖1天奪6命

離岸流1天奪3命 學者籲戴游泳眼鏡 別戴蛙鏡 政府設沙灘「紅綠燈」

相關新聞

貢寮海祭9月15日登場 多彩螢光風格打造限定拍照打卡裝置

2023新北市貢寮國際海洋音樂祭將於9月15日至17日在福隆海水浴場登場，今年活動現場以多彩螢光風格為設計主軸，有繽紛彩...

影／侯友宜宣布投入1.1億 推動新北市幼兒教育政策

新北市長侯友宜今天主持新北市幼兒園長、主任會議，上午有超過800間私幼代表出席。侯友宜表示，新北市公、私立幼兒園數共11...

新北振興經濟成效六都倒數第二 九成在地人效益不彰

前年疫情趨緩後，各縣市政府開始推出各項經濟振興方案，期望重振因為疫情停擺的經濟流通。但新北市府所舉辦的「加倍奉還、登錄發...

影／200多隻葉鼻蝠農場嬌客 金山26日千人焢窯烤地瓜

新北市金山因為氣候關係，甘藷產量不錯，金山甘藷季系列活動開跑，26日有千人焢窯，今年區公所與「」生態農場結合，讓民眾除了...

誠品敦南舊址都更案 環評通過

北市誠品書店敦南店熄燈3年，舊址敦南金融大樓是國泰集團「起家厝」，大樓都更重建案受到各界關注，原規畫地上28樓、地下6樓...

蔣萬安品茗…行銷老屋再生

台北古蹟日昨天啟動，台北市目前擁有534處文化資產是全台首冠，文化局2013年來推「老房子運動」，修復北市文化資產，26...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦