新北振興經濟成效六都倒數第二 九成在地人效益不彰

前年疫情趨緩後，各縣市政府開始推出各項經濟振興方案，期望重振因為疫情停擺的經濟流通。但新北市府所舉辦的「加倍奉還、登錄發票抽獎」，登陸總值僅70億元居六都經濟振興活動排名第五，且活動金額九成來自在地居民未有效吸引熱錢流入新北，審計處日前提出報告要求改善，議員劉美芳認為該檢討。經發局則表示後續以各種方式加強行銷。

新冠疫情前年趨緩後，六都舉辦各種活動加強民間消費，都推出相似的登錄發票抽獎活動，六都發票登陸金額排名為台中購物節291億元、桃園購物節153億元、高雄開就賺108億元、台南購物節105億元、新北振興抽獎70億元、台北購起來53億元。新北70億發票經統計9成為在地居民，未能有效吸引外縣市熱錢流入新北。

除了登錄發票成效不彰，審計處查核發現加倍券振興補助計畫民眾接觸管道不足，僅83萬人口、轄內2成市民參與，且加倍券以紙本發放辦理，核銷程序浪費太多人力，且僅一家電子支付業者參與活動導致民眾選擇性不足，審計處因此要求經發局改善。

市議員劉美芳表示，新北市府以「新北振興 加倍奉還」推出新北加倍券、登錄發票抽獎及數位加碼現金回饋，認為市府很努力想推動經濟發展，但行銷宣傳部分需要再加強才能達到預期效益。這次振興經濟成效排名六都倒數第二，確實需要好好檢討，未來才能幫助到更多民眾。

新北市經發局表示，活動除透過公車側邊廣告等行銷方式外，更同時盤點市府各機關、學校場館、網站等共同行銷。新北加倍券依循中央五倍券以紙本形式發行，採微型經濟模式考量店家及消費者仍以現金交易最為直接，後續活動如涉票券發放將考慮數位券方式進行。

經發局說，新北振興加倍奉還趁著疫情期間帶來的消費習性改變，推出數位加碼活動，公開徵求業者提供回饋及推廣機制後，共同推動行動支付普及化及促進零接觸經濟發展。期間共1家數位支付業者參與，1.5個月內消費筆數即直逼70萬筆、創造超過1億8千萬消費金額。