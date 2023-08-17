聽新聞
test
0:00 / 0:00

國影中心二期都計變更 通過

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

國家電影文化中心一期完工開放使用，但空間不敷使用，為活化公有土地並帶動地區發展，新北市城鄉局推動國影中心二期都市計畫變更作業，前天內政部都委會審議通過，除滿足國家視聽文化資產保存與推廣功能，也提供汽、機車停車位各500席、留設大面積開放空間等，要強化公共服務量能與品質。

城鄉局長黃國峰說，為活化公有土地並帶動地區發展，文化部、新聞局、交通局及城鄉局等跨局處合作，將原以停車場功能為主土地，變更為「國家電影文化中心用地兼供停車場使用」，滿足2館具備電影、電視、廣播等國家視聽文資保存與推廣功能，也提供汽機車停車位，留設大面積開放空間。

新北市議員翁震州表示，如今二期場館啟動，期盼恢復原計畫的國家電影院、電影博物館、電影圖書館、電影資料館及多功能互動設施，打造如同高雄流行音樂中心，成為新北跟新莊的新地標，豐富市民生活。

電影 停車場

延伸閱讀

小心被告！呼籲社會大眾勿群組傳檔 寫真集、雜誌或電影都算

寫真集、雜誌、電影別亂傳！雜誌公會籲大眾不要在群組傳檔 小心被告

「鬼家人」霸榜Netflix 許光漢屁股成全球公共財

作品登上坎城影展 伊朗知名導演遭判6個月徒刑

相關新聞

蔣萬安品茗…行銷老屋再生

台北古蹟日昨天啟動，台北市目前擁有534處文化資產是全台首冠，文化局2013年來推「老房子運動」，修復北市文化資產，26...

誠品敦南舊址都更案 環評通過

北市誠品書店敦南店熄燈3年，舊址敦南金融大樓是國泰集團「起家厝」，大樓都更重建案受到各界關注，原規畫地上28樓、地下6樓...

農曆7月 北市推先火化後奠禮

農曆7月俗稱「鬼月」，民間常有喪家不辦殮殯習俗，北市民政局指出，農曆7月不出殯，對家屬來說，既漫長又煎熬，且經計算，遺體...

滿額國小減8校 新北推混齡教育

少子化衝擊，新北市國小新生今年約3.2萬人，額滿學校從去年22所掉到14所，其中和美國小已連2年新生數掛蛋。教育局推動混...

國影中心二期都計變更 通過

國家電影文化中心一期完工開放使用，但空間不敷使用，為活化公有土地並帶動地區發展，新北市城鄉局推動國影中心二期都市計畫變更...

兒童專屬 李科永紀念圖書館開幕

新北林口李科永紀念圖書館工期延宕1年多，昨日終於開幕。新北市長侯友宜說，李科永圖書館是專為孩童量身打造的閱讀空間，公私協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦