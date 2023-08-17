國影中心二期都計變更 通過

國家電影文化中心一期完工開放使用，但空間不敷使用，為活化公有土地並帶動地區發展，新北市城鄉局推動國影中心二期都市計畫變更作業，前天內政部都委會審議通過，除滿足國家視聽文化資產保存與推廣功能，也提供汽、機車停車位各500席、留設大面積開放空間等，要強化公共服務量能與品質。

城鄉局長黃國峰說，為活化公有土地並帶動地區發展，文化部、新聞局、交通局及城鄉局等跨局處合作，將原以停車場功能為主土地，變更為「國家電影文化中心用地兼供停車場使用」，滿足2館具備電影、電視、廣播等國家視聽文資保存與推廣功能，也提供汽機車停車位，留設大面積開放空間。

新北市議員翁震州表示，如今二期場館啟動，期盼恢復原計畫的國家電影院、電影博物館、電影圖書館、電影資料館及多功能互動設施，打造如同高雄流行音樂中心，成為新北跟新莊的新地標，豐富市民生活。