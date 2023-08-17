滿額國小減8校 新北推混齡教育

少子化衝擊，新北市國小新生今年約3.2萬人，額滿學校從去年22所掉到14所，其中和美國小已連2年新生數掛蛋。教育局推動混齡教育以綜合教育資源，但108課綱沒針對混齡教育教材，偏鄉師資流動率高，家長憂學生權益受損。教育局說，會三階段重新規畫混齡教學課程地圖，預計113學年度完成高年級段課程地圖。

新北市現有212所公立國小，國小今年新生較去年少1687人，滿額學校數掉到14所，減幅3成6，全校人數不到30人偏鄉小校有14間，10人以下有和美、福連國小，和美國小連2年新生人數掛蛋，為統合教育資源，新北2016年起推動混齡教育，從藝能科開始試辦，逐步推展到國、英、數等學科。

新北現有22所50人以下學校，有21校推動混齡教學。李姓代理老師觀察，過去混齡教育多以A、Ｂ版授課，第一線老師需要自行編寫教材，有相當難度。108課綱上路後，首屆學生已小學4年級，老師多缺乏編製混齡教材能力。

專攻融合教育的台師大特教系教授洪儷瑜說，混齡教育在國際上稱為跨年級教育，在少子化趨勢下，全台有2成5學校人數在50人以下，她肯定新北教育局用心，年花200萬編撰教材，也為108課綱設計課程地圖，並建議社會應打破偏鄉資源少、老師一定要把課上滿等迷思，支持小校走不一樣的路。