蔣萬安品茗…行銷老屋再生

台北古蹟日昨天啟動，台北市目前擁有534處文化資產是全台首冠，文化局2013年來推「老房子運動」，修復北市文化資產，26個標地已有21個媒合成功，並且開放參觀，今年預計再有3處媒合成功；市長蔣萬安說，市府對老屋再生計畫相當重視，編列預算補助老屋的修復計畫、工程，再透過文化館所活化文化資產。

文化局昨選在中正區牯嶺街東美院宣布2023台北古蹟日活動開跑，東美院由力麒建設董事長郭淑珍花了5年、斥資4千萬修繕成日式風格庭園，蔣萬安也與代言藝人許安植一同品茗，文化局並宣布推出「老房子影像徵件」比賽，首獎獎金高達3萬元，總獎金共10萬元。

文化局文化資產科長邱稚亘說，「老房子運動」中21處媒合成功的老屋，大多都是文化局主動來跟地主接洽，要培養持有人對於保存文資的觀念，在協調過程中，所有權人常會覺得麻煩，或對市府不放心，但文資保存都有相關法條規定，若文資建築出現毀損，恐會遭開罰，所有權人恐需要耗費大量財力、人力修復，不如讓專業團隊管理，且如果收益扣除修費費用後，所有權人仍可獲得額外收益。

邱稚亘說，「老房子運動」進駐並不像平常開店，找好店址裝修完成就可以開門，包含修復再利用計畫、因應計畫等都是必須依法提出審查，並需請專業人士規畫設計，通常需要耗費2年多時間，市府會協助這些對文資保存有夢想、手上有資金的團隊，讓流程順利加快。

目前共有21處「老房子運動」成功案例，包含陽明山美軍宿舍、錦州街林務局舊宿舍、原台北第二師範學校警衛室等，邱稚亘表示，目前地主、業者已有文資保存觀念，推動不在像從前困難，且文化資產不管民眾有無消費，都是免費參觀，目前還有5處標地正在協調。