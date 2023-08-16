為輟學生開一扇窗 新北媒合青年至41間商家工作體驗

新北市每年因家庭、個人因素輟學約700多人，教育局為抓住這些學生，與新北高工以及淨化社會文教基金會合作HOPE青少年就學就業關懷計畫，透過關懷陪伴、媒合學生至商家實習，讓青年找到自己的未來。現已有41家友善商家，提供約3200小時體驗時數。

教育局表示，HOPE青少年就學就業關懷計畫協助15至18歲生涯未定向的青少年，從心理、家庭、經濟等層面關懷，從2020年至今已累積追蹤2千餘名學生，累積41家友善業者，提供約3200小時體驗時數，協助孩子順利就學之外，更尋求可提供實習機會的廠家，讓孩子可以學習，累積工作經驗同時能有收入支持。

參與本案的學員阿豐（化名）說，原本對人生沒有什麼目標，渾渾噩噩地過生活，直到參與到關懷計畫開始接觸財經理財、自我探索的課程，後續工作體驗，讓他體驗許多不一樣的工作。學員阿萍（化名）也分享，輔導員指導自己如何寫履歷，並協助她找到加油站工作，雖然第一天上班很迷茫，但後面也慢慢的熟悉了，越做越順手，並感謝老闆、基金會的幫忙，不僅學習到很多新的事物，也能負擔自己和家裡的生活費。