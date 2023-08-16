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新北這區曾是大亂葬崗 鬼門開備5隻豬公供「先進」享用

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
今農曆七月一日鬼門開，由太平宮管理的下城萬善堂今上午由廟方萬善爺兩側的「門」，並在下午為先進們準備「超場」，備有一葷四素的五隻豬公、豐盛的牲禮和鮮花果餅飲料。記者李成蔭／攝影
今農曆七月一日鬼門開，由太平宮管理的下城萬善堂今上午由廟方萬善爺兩側的「門」，並在下午為先進們準備「超場」，備有一葷四素的五隻豬公、豐盛的牲禮和鮮花果餅飲料。記者李成蔭／攝影

新北新店區有多處墓地，早年開墾過程中也常挖出骨骸，都被歸葬下城萬善堂，今配合農曆七月鬼門開，也打開骨骸區的兩扇門，下午並準備豬公供「先進」們享用。廟方說，大家不懂才會怕，了解就不怕，祂們也都有父母及子女，應該獲得大家的尊重。

今農曆七月一日鬼門開，由太平宮管理的萬善堂今上午由廟方萬善爺兩側的「門」，讓裡面的「先進」們可以出來透氣及享用。上午法會辦「吉場」，現場有紙紮，並備有供品等，還有象徵節節高升的甘蔗；下午則是為先進們準備的「超場」，備有一葷四素的五隻豬公、豐盛的牲禮和鮮花果餅飲料。

太平宮副董事長廖金雄說明，新北新店安坑地區過去曾是大片山地，最早在1866年先民在安坑拓墾之初，就有因戰亂或疾病瘟疫死亡的無主屍骨；後來日據時期新建機構及整地時又挖出無主骨骸；1981年至1986年安康路拓寬期間，又沿路挖出的無主骨骸，及附近公墓的無主骨骸，全都歸葬下城里協同社萬善堂。

廖金雄帶著記者實地走訪萬善堂一到三樓並分享，一樓放著「先進」骨骸，二樓有許多「先進」的骨灰罈或牌位等，三樓則是收留許多落難神明。自己曾睡到一半夢到萬善爺前香爐被偷走，結果趕緊到現場發現真的被偷，香爐上的香被丟置一旁還是熱的，讓他感到真的很玄。

廖金雄表示，希望大家帶著尊重的心，因此自己不稱孤魂野鬼為「好兄弟」，祂們也都是有父母有子女的人，將心比心，所以自己都稱呼祂們為「先進」，其實稱為鬼月是非常不尊重的，大家常講敬鬼神而遠之，其實都是不懂才會懼怕，了解了就不會懼怕。

今農曆七月一日鬼門開，由太平宮管理的萬善堂今上午由廟方萬善爺兩側的「門」，讓裡面的「先進」們可以出來透氣及享用。記者李成蔭／攝影
今農曆七月一日鬼門開，由太平宮管理的萬善堂今上午由廟方萬善爺兩側的「門」，讓裡面的「先進」們可以出來透氣及享用。記者李成蔭／攝影
下城萬善堂金爐曾經被偷竊過，因此特別鎖上鋼鍊。記者李成蔭／攝影
下城萬善堂金爐曾經被偷竊過，因此特別鎖上鋼鍊。記者李成蔭／攝影
今農曆七月一日鬼門開，由太平宮管理的下城萬善堂今上午由廟方萬善爺兩側的「門」，並在下午為先進們準備「超場」，備有一葷四素的五隻豬公、豐盛的牲禮和鮮花果餅飲料。記者李成蔭／攝影
今農曆七月一日鬼門開，由太平宮管理的下城萬善堂今上午由廟方萬善爺兩側的「門」，並在下午為先進們準備「超場」，備有一葷四素的五隻豬公、豐盛的牲禮和鮮花果餅飲料。記者李成蔭／攝影
今農曆七月一日鬼門開，由太平宮管理的萬善堂今上午由廟方萬善爺旁的「門」，讓裡面的「先進」們可以出來透氣及享用。記者李成蔭／攝影
今農曆七月一日鬼門開，由太平宮管理的萬善堂今上午由廟方萬善爺旁的「門」，讓裡面的「先進」們可以出來透氣及享用。記者李成蔭／攝影

農曆七月 鬼門開 鬼月 法會

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