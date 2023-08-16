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逗陣來「呷奔」 汐止秀山據點長輩出來走走開心樂活

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的秀山銀髮關懷據點長輩們一起吃飯，汐止區長林慶豐為他們打菜話家常，肯定老人家多出來走走。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的秀山銀髮關懷據點長輩們一起吃飯，汐止區長林慶豐為他們打菜話家常，肯定老人家多出來走走。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的秀山銀髮關懷據點開辦許多課程，讓老人家多走出來動一動更健康，而中午時間也留長輩們一起吃飯，今(16)日汐止區長林慶豐也特地前往陪長輩們吃飯，還為他們打菜話家常，肯定老人家多出來走走，和大家一起聊天，開心樂活。

秀山照顧關懷據點暨巷弄長照站，每個星期一到五都有安排不同課程，一、二十位的長輩一起學習動健康，而這一天汐止區長林慶豐也特地來和長輩們同樂，並且貼心的為他們打菜，今天中午準備了好幾道的美味佳餚，有菜、有肉、還有黃金泡菜，汐止區長幫忙打菜，讓長輩們感覺好貼心，也直說很喜歡大家一起吃飯的感覺，不知不覺都多吃好幾口。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝指出，據點已經辦了兩年了，除了受到長輩的歡迎以外，也希望長輩來到據點能夠更健康，在吃的方面也很斤斤計較，就是希望長輩吃的健康以外，能把吃的轉成力量，行走有力，今天也很謝謝區長來據點，也邀請長輩趕快來據點上課吃飯同樂，是一個很快樂的地方，因為，在家裡吃飯可能一個人，但是來據點有10幾個人陪伴吃飯，是一個很快樂幸福的氛圍。

汐止區長林慶豐表示，今天來來到秀山149社區巷弄長照站關心長輩，感謝社福單位設立據點，開辦多元課程還有共餐，今天許多長輩都來共餐，希望大家如果有機會一起走出來，到各里的銀髮俱樂部或是巷弄長照站一起共餐、安居樂業。

長輩 汐止 長照

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