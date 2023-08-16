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人行道破損不平又難走 汐止大同路三段要重新施作

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪服務處要求將大同路三段靠近長安里公車站牌的人行道，重新施作，讓行人有更安全舒適的通行環境。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪服務處要求將大同路三段靠近長安里公車站牌的人行道，重新施作，讓行人有更安全舒適的通行環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止大同路三段人行道，時間一久，破損嚴重，高低不平，行人走起來並不安全，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，要將大同路三段靠近長安里公車站牌的人行道，重新施作，讓行人有更安全舒適的通行環境。

長安里長楊清風指出，公車站牌原來是在大同路三段156號的位置，之前才遷到了148號的地方，現在問題是沿線的人行道崎嶇不平，對於鄉親上下車非常不方便，也希望這段人行道能夠重新施作。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，人行道高低不平落差很大，而配合之前公車候車亭改善，也要讓市民走路搭公車方便，也要將沿線總長47公尺人行道做整頓，目前養工處已經完成設計，接下來會配合候車亭施作，一併將人行道做更新。

人行道 公車 汐止 張錦豪

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