人行道破損不平又難走 汐止大同路三段要重新施作

汐止大同路三段人行道，時間一久，破損嚴重，高低不平，行人走起來並不安全，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，要將大同路三段靠近長安里公車站牌的人行道，重新施作，讓行人有更安全舒適的通行環境。

長安里長楊清風指出，公車站牌原來是在大同路三段156號的位置，之前才遷到了148號的地方，現在問題是沿線的人行道崎嶇不平，對於鄉親上下車非常不方便，也希望這段人行道能夠重新施作。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，人行道高低不平落差很大，而配合之前公車候車亭改善，也要讓市民走路搭公車方便，也要將沿線總長47公尺人行道做整頓，目前養工處已經完成設計，接下來會配合候車亭施作，一併將人行道做更新。