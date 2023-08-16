貢寮農民集結陳情抗議 批田寮洋三圳工程造成欠收

農田水利署北基管理處今年針對新北市貢察區田寮洋三圳，農田灌溉溝渠取水頭攔河堰拆除，改採理設暗管，滲透過濾取水方式工程，耕作農民及當地居民住戶日夜難安，辛苦耕種收成減少，再加上日前魚群大量暴斃，今(16)日農民集結陳情抗議，直指是改善工程造成這一切，要求給個交代。

貢寮遠望坑溪是提供田寮洋一帶農民灌溉的水源，但今年農田水利署北基管理處進行這田寮洋一圳至三圳的拆除，原有的集水壩堤消失，取而代之的是石頭堆疊的護岸，造成現在農民取水不易，農作因此欠收，更因為少了集水功能，砂石裸露，魚群也在近期大量暴斃，當地民眾直指是豆腐渣工程導致。

今天民眾集結拉布條，抗議原本好好的遠望坑溪三圳設施，說拆就拆，新做的工程還粗製濫造，工程中將管線鋪設河床表面，露出部分搬小石頭壓制管線，大水一來肯定被沖走，農民現在要取水灌溉更不易，水量更不足以農田使用，造成農田受損害重，欠收難估算。

雙玉里里長吳永彬說明，此工程中一併打掉河中上下游，原本完整的數處護河床弓，損害河床原本穩定防災強度，原本的護河床弓施作完成至今，河岸算是穩定無不良災害生，今又已無故全數打掉，水泥廢料存於河床，對於環境維護實難交代。

貢寮區區長柯建輝表示，此工程完工後，地方居民反彈聲量不斷，今天也特別來關心，希望農田水利署北基管理處可以聽取農民的建議，針對現有缺失進行改善，來確保農民的取水權益以及遠望坑溪的生態發展。