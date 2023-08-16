延緩失能訓練手眼協調 金山六三社區長輩玩疊杯

每週三就是金山區六三社區發展協會辦理聚會、共餐的日子，為讓社區中的長輩動一動手腳，運動促進健康，六三社區也加入了延緩失能的課程計畫，最近課程中不只是帶著長輩運動、做體操，更加還加入了訓練手眼協調的疊杯活動，讓長輩體驗不同的多元課程。

六三社區的課程講師小敏老師說，教導大家從右手拿三杯、左手拿兩杯，中間放置一杯開始，慢慢的疊起三層的高度，隨後快速的向下收杯，完成疊杯的動作。雖然要做的快速有點困難，不過在一步一步分解下，長輩們都能很順利的完成疊杯。

六三社區發展協會總幹事鐘鼎平指出，六三社區每週都會安排不同的課程內容，從伸展筋骨、體健運動到疊杯活動都希望長輩能夠多方嘗試，不只是訓練大小肌肉運動，更加也要透過腦力激盪，學著如何快速疊杯與收杯，刺激長輩動動腦，讓長輩不只是肢體肌肉不退化，腦力也跟著不退化。