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現代人破除農曆7月「不出殯」習俗 新北殯儀館這兩個時段快排滿

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
板橋殯儀館到農曆七月還是會有出殯。圖／報系資料照
板橋殯儀館到農曆七月還是會有出殯。圖／報系資料照

農曆七月也是鬼月，習俗常有喪家不辦殮殯，先將遺體冰存或入殮守靈，等農曆七月過後再出殯。不過，新北市殯葬處長黃秀川表示，現代人對於習俗已漸漸不避諱，甚至這周五、周六安排出殯的時段都快滿了。

根據殯葬處統計，2019年全年每日平均出殯38.5、農曆七月每日平均31.7；2020年全年每日平均出殯39.9、農曆七月每日平均26.9；2021年全年每日平均出殯44.4、農曆七月每日平均35；2022年全年每日平均出殯50.2、農曆七月每日平均42。

農曆七月相傳諸事不宜，非不得已要辦喪事。但佛教稱七月為孝親慈悲月，會在農曆七月月圓日供養僧眾培植福德，以佈施功德超薦先人，也是世界各地盂蘭盆會由來。道教則認為中元節是地官大帝誕辰，信仰認為地官大帝主赦罪，在中元時節追思祭祖已有祈求赦罪超薦的習俗。

黃秀川表示，照以前觀念，七月不會有人出殯，但很多年沒有這種觀念，他在殯葬處十幾年，發現現代人對於農曆七月不出殯的習俗，已漸漸不會特別去避諱，還是會按照過世者幾天內要安排出殯為主，像是這周五、周六出殯時段已快排滿。

新北市殯葬處長黃秀川表示，板殯到七月還是會有人出殯。圖／報系資料照
新北市殯葬處長黃秀川表示，板殯到七月還是會有人出殯。圖／報系資料照

農曆七月 鬼月

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