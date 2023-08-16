現代人破除農曆7月「不出殯」習俗 新北殯儀館這兩個時段快排滿

農曆七月也是鬼月，習俗常有喪家不辦殮殯，先將遺體冰存或入殮守靈，等農曆七月過後再出殯。不過，新北市殯葬處長黃秀川表示，現代人對於習俗已漸漸不避諱，甚至這周五、周六安排出殯的時段都快滿了。

根據殯葬處統計，2019年全年每日平均出殯38.5、農曆七月每日平均31.7；2020年全年每日平均出殯39.9、農曆七月每日平均26.9；2021年全年每日平均出殯44.4、農曆七月每日平均35；2022年全年每日平均出殯50.2、農曆七月每日平均42。

農曆七月相傳諸事不宜，非不得已要辦喪事。但佛教稱七月為孝親慈悲月，會在農曆七月月圓日供養僧眾培植福德，以佈施功德超薦先人，也是世界各地盂蘭盆會由來。道教則認為中元節是地官大帝誕辰，信仰認為地官大帝主赦罪，在中元時節追思祭祖已有祈求赦罪超薦的習俗。