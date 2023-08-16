快訊

涉貪、性招待下場慘了！台南經發局前局長陳凱凌判決今出爐

台鐵冷知識！快快還慢慢？員工曝買票被問「5字訣」有原因

PLG／昨才宣布林秉聖加盟今被「婉拒」！攻城獅曬簽約文件 譴責惡意挖角

12縣市青農羽球賽侯友宜強調友誼賽 台下選手喊：廝殺啦

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
青農羽球聯誼賽新北市長侯友宜出席開球典禮。記者李定宇／攝影
青農羽球聯誼賽新北市長侯友宜出席開球典禮。記者李定宇／攝影

新北市青農聯誼會今邀請到12縣市到板橋參加青農羽球聯誼賽交流感情，新北市長侯友宜出席開球典禮，強調這場活動「是友誼賽交朋友蛤！」台下青農選手則喊廝殺啦，讓侯友宜趕緊接話「袂使啦(不行啦)！」

今日新北市長侯友宜出席「112年跨縣市青農聯誼會羽球交流賽」擔任開球嘉賓，侯友宜表示希望藉與球友誼賽串聯各縣市農友分享資源達到全台共好。與青農朋友切磋球技，鼓勵青農農忙之餘也要保持健康的身體，才能為消費者提供健康的農產品。

農業局表示，金青農羽球交流賽為全台首次舉辦跨縣市的青農羽球交流賽，邀請到台北、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭及金門等共12個縣市青農聯誼會參與，進行男雙、女雙及混雙3項競賽，透過羽球競賽交流，凝聚青農間向心力帶動縣市間農業交流。

新北市青農聯誼會長盧苡甄表示，聯誼會成立宗旨就是促進轄內青年農民彼此互助合作，這次將交流平台擴展到全台各地青農聯誼會，希望與各地青農朋友交流學習，一起為台灣農業發展盡心盡力。

新北市青農聯誼會今邀請到12縣市到板橋參加青農羽球聯誼賽交流感情。記者李定宇／攝影
新北市青農聯誼會今邀請到12縣市到板橋參加青農羽球聯誼賽交流感情。記者李定宇／攝影

青農 聯誼 侯友宜

延伸閱讀

跨縣市青農聯誼會羽球交流賽 侯友宜：市府當青農有力後盾

相關新聞

12縣市青農羽球賽侯友宜強調友誼賽 台下選手喊：廝殺啦

新北市青農聯誼會今邀請到12縣市到板橋參加青農羽球聯誼賽交流感情，新北市長侯友宜出席開球典禮，強調這場活動「是友誼賽交朋...

公私協力「兒童專屬」林口李科永紀念圖書館今開幕

新北市林口李科永紀念圖書館因工期延宕一年多，今日終於開幕。新北市長侯友宜說，李科永圖書館是專為孩童量身打造的閱讀空間，地...

跨縣市青農聯誼會羽球交流賽 侯友宜：市府當青農有力後盾

新北市長侯友宜下午前往板橋後埔國小出席「112年跨縣市青農聯誼會羽球交流賽」。此為全台首次青農羽球交流。

北市大稻埕8/20施放480秒煙火 蕭煌奇等接力開唱

台北市大稻埕夏日節最後一場煙火秀將在20日登場，觀傳局今天表示，當晚除了有長達480秒的煙火，還找來蕭煌奇、陳忻玥、旺福...

國泰集團 「起家厝」從28樓變成32樓 北市今通過審查

國泰集團「起家厝」、誠品書店敦南店所在的台北市敦南金融大樓，正進行都市更新重建，原本規畫為地上28樓、地下6樓，業者辦理...

新店北新路二段銑鋪工程 18日起連兩周末夜間須改道

新北市北新路是新店區連接雙北的重要幹道，使用率高，導致道路鋪面出現小破損。為改善品質，新北養工處將於18日、19日及25...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦