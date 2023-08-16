12縣市青農羽球賽侯友宜強調友誼賽 台下選手喊：廝殺啦
新北市青農聯誼會今邀請到12縣市到板橋參加青農羽球聯誼賽交流感情，新北市長侯友宜出席開球典禮，強調這場活動「是友誼賽交朋友蛤！」台下青農選手則喊廝殺啦，讓侯友宜趕緊接話「袂使啦(不行啦)！」
今日新北市長侯友宜出席「112年跨縣市青農聯誼會羽球交流賽」擔任開球嘉賓，侯友宜表示希望藉與球友誼賽串聯各縣市農友分享資源達到全台共好。與青農朋友切磋球技，鼓勵青農農忙之餘也要保持健康的身體，才能為消費者提供健康的農產品。
農業局表示，金青農羽球交流賽為全台首次舉辦跨縣市的青農羽球交流賽，邀請到台北、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭及金門等共12個縣市青農聯誼會參與，進行男雙、女雙及混雙3項競賽，透過羽球競賽交流，凝聚青農間向心力帶動縣市間農業交流。
新北市青農聯誼會長盧苡甄表示，聯誼會成立宗旨就是促進轄內青年農民彼此互助合作，這次將交流平台擴展到全台各地青農聯誼會，希望與各地青農朋友交流學習，一起為台灣農業發展盡心盡力。
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