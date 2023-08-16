公私協力「兒童專屬」林口李科永紀念圖書館今開幕

新北市林口李科永紀念圖書館因工期延宕一年多，今日終於開幕。新北市長侯友宜說，李科永圖書館是專為孩童量身打造的閱讀空間，地方皆翹首期盼，並感謝李科永文教基金會，公私協力推動閱讀，新北近年已新建5處、改建36處圖書館。此新北市立圖書館長王錦華說，8月18日板橋四維圖書館也將重新裝修開幕。

侯友宜今到場開幕時，先向現場小朋友致歉並說遲到是因路上下大雨、高速公路塞車。他說，李科永紀念圖書館是由李科永文教基金會董事長李鵬雄熱心捐贈主體建築，基金會捐贈4800萬、市府補助1500萬，歷經近4年完工，是一個專為孩童量身打造的閱讀空間。

侯友宜表示，李科永白手起家，他為了讓教育蓬勃發展，致力於蓋圖書館，並選址在林口，地方都非常支持。此外，新北市近年也新建5處、改建36處圖書館，希望大家常來圖書館養成閱讀好習慣。

文化局長張䕒育說，李科永紀念圖書館以兒童的視角量身打造4大主題閱讀區，有2萬餘冊的童書，以及「書香坡道」串聯動態與靜態的閱讀空間，提供家長與孩子共學、共玩的學習場所，且為慶祝李科永紀念圖書館開幕，文化局也規畫一系列活動，包含兒童書展、畫展、體驗營等；市議員蔡淑君說，林口人口很年輕、孩子多，平均才36歲，加上這裡原址是危樓，才會想在這裡興建親子圖書館讓孩子瘋。

新北市立圖書館長王錦華說，除了今日開幕的李永科紀念圖書館外，本周五板橋四維圖書館也將開幕。此外，今年也規畫投入3千萬重新整修淡水分館，不過流標一次，經檢討刪減項目後，近期將再上網招標，盼能在9月前招標出去。