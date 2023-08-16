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國泰集團 「起家厝」從28樓變成32樓 北市今通過審查

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國泰集團「起家厝」、誠品書店敦南店所在的台北市敦南金融大樓，已進行都更重建。圖／報系資料照
國泰集團「起家厝」、誠品書店敦南店所在的台北市敦南金融大樓，已進行都更重建。圖／報系資料照

國泰集團「起家厝」、誠品書店敦南店所在的台北市敦南金融大樓，正進行都市更新重建，原本規畫為地上28樓、地下6樓，業者辦理變更設計，樓高從28樓增為32樓，新增4樓層樓地板面積。北市環評大會上午第3次審查環境影響差異分析報告，業者針對前次環差時委員的要求，補充再生能源發電、儲能設備來源、數量等資料後，委員決議通過。

敦南金融大樓內的誠品書店敦南店，曾是台灣唯一24小時書店，也是許多台北人記憶，2019年通過環評進行都更，興建商辦，如今大樓已經拆除，基地正施做連續壁工程。因都更法令修正，111年4月申請將地下層原容積移至地上層使用，目前基地正施做連續壁工程；今天通過環差後，不影響整體施工，環差報告經核備，變更部分即可施工。

該案今年5月第一次環差時，審查並未過關，委員要求補資料，包括建議薄膜式太陽能電板設置、屋頂規畫太陽能板不足，太陽能發電和台電連線，應以實際每年連線的電量為追蹤的依據，另要求明確說明再生能源發電或儲能設備來源及數量。

環差委員前2次審查認為，有關太陽能發電的承諾，很難監督查核，請業者在獲使用執照後，太陽能發電和台電聯線，以台電聯線之數據做為查核之依據。另外，此開發案僅依太陽能發電量5%來規畫，而經濟部能源局所規範5000kW以上電力大用戶，要有10%的義務再生能源裝置容量，未來有可能在短期內調整該規範，因此委員也建議開發團隊應該未雨綢繆，拉高此規畫量。

上午第3次審議環差，開發團隊承諾，若年度結算的太陽能發電量不足，將於次年購買經濟部認可之再生能源電力及憑證補足上年度缺額，並已與關係友好之國泰電業簽訂合作意向書，事先確保供應來源。

北市環評大會主席、環保局長吳盛忠指出，業者除了維持傳統太陽能發電的良率，另對於使用傳統的太陽能光電板外，也引入薄膜式太陽能電板設置，委員決議通過。

國泰集團「起家厝」、誠品書店敦南店所在的台北市敦南金融大樓，目前基地正施做連續壁工程。圖／北市環保局提供
國泰集團「起家厝」、誠品書店敦南店所在的台北市敦南金融大樓，目前基地正施做連續壁工程。圖／北市環保局提供

太陽能發電 再生能源 國泰 誠品

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