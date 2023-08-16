新店北新路二段銑鋪工程 18日起連兩周末夜間須改道

新北市北新路是新店區連接雙北的重要幹道，使用率高，導致道路鋪面出現小破損。為改善品質，新北養工處將於18日、19日及25日、26日，晚間10時至隔日清晨6時，辦理道路銑鋪工程，屆時將分階段封閉部分路口，民眾須提前改道。

養工處表示，北新路二段為連接雙北的交通要道，車流量十分龐大，為達到足夠強度達並提升路面使用年限的效果，這次銑鋪工程採用比一般鋪面材料較粗的級配鋪築，降低日後維護頻率。

養工處說明，北新路二段銑鋪工程範圍自寶強路至中正路，為減少影響，共分兩階段。第一階段封閉新店往台北市方向車道，18日夜間10時至隔日清晨6時，封閉北新路二段往台北市方向（中正路至捷運七張站），屆時車輛採對向車道調撥通行；且施工範圍內之北新路和寶橋路口將封閉，請民眾和車輛改走中正路。

19日夜間10時至隔日清晨6時，封閉北新路二段往台北市方向（捷運七張站至寶強路），屆時車輛採對向車道調撥通行；施工範圍內之北新路二段與寶強路口將因道路施工封閉，請民眾和車輛改由民族路接建國路，或中興路三段通行。

養工處指出，第二階段封閉台北市往新店方向車道，25日夜間10時至隔日清晨6時，封閉北新路二段台北市往新店方向（中正路至捷運七張站），屆時車輛採對向車道調撥通行。

26日夜間10時至隔日清晨6時，封閉北新路二段往新店方向（捷運七張站至寶強路），屆時車輛採對向車道調撥通行；北新路二段與寶強路口將因道路施工封閉，請民眾改由民族路接建國路或中興路三段通行。

養工處提醒，本次施工路段涵蓋「七張（北新路）公車站」、「捷運七張公車站」、「新店郵局公車站」及「大坪林公車站」行駛路線，部分公車站位將暫不停靠，屆時將提前張貼公告於各公車站，並安排義交引導民眾至鄰近站位搭乘，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延。